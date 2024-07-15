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天氣預報｜近菲律賓低壓區或增強移向華南　變數視乎兩大因素　

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最後更新： 27 分鐘前

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受廣闊低壓槽和副熱帶高壓脊影響，未來兩三日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴 (資料圖片)

本港近日不時有大驟雨，天文台表示，受廣闊低壓槽和副熱帶高壓脊影響，未來兩三日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴，本周三（17日）DSE放榜日，亦局部地區有雷暴。天文台指出，西北太平洋也「熱鬧」起來，現時有兩個低壓區，其中較接近菲律賓的低壓區，有有電腦模式預計它可能會進入南海，隨後稍為增強並有機會移向華南沿岸一帶，但登陸位置存在變數。本港周末期間及下周初的天氣，將視乎西北太平洋的低壓區發展和其後的路徑變化，市民可留意天文台最新天氣預報。

踏入風季，市民都較留意會否有颱風動向。天文台表示，在過去的周末，本港受副熱帶高壓脊影響，天氣酷熱，同時廣闊低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨（圖一）。

圖一 副熱帶高壓脊於過去週末期間為本港帶來酷熱的天氣。(天文台圖片)

天文台上周提到，隨著副熱帶高壓脊南側的廣闊低壓槽變得活躍，南海逐漸「熱鬧」起來。而在周末期間影響南海中部的熱帶低氣壓，今晚（15日）已經移入越南中部並消散。

然而，天文台指出，現時位於菲律賓以東的西北太平洋同樣「熱鬧」，現時正有兩個低壓區（圖二）。

圖二 衛星圖像顯示，現時位於菲律賓以東的西北太平洋已有兩個低壓區。

電腦模式預計，較接近菲律賓的低壓區（圖二A區），會在未來兩三日維持較弱的強度，大致移向菲律賓一帶，為該區帶來不穩定天氣，但電腦模式對該低壓區其後發展的預測則有較大分歧，其後的發展和路徑存在變數。

天文台指，受陸地影響，部分電腦模式預測該低壓區會在菲律賓附近減弱消散；但亦有電腦模式預計它可能會進入南海，隨後稍為增強並有機會移向華南沿岸一帶，但登陸位置存在變數（圖三）。至於發展的強度，則取決於兩大變數，其一是現時南海的水溫普遍在26度以上，有利熱帶氣旋的增強，此外是屆時垂直風切變的強弱，將會是影響其發展的關鍵因素之一。而一般而言，較大的垂直風切變，不太有利熱帶氣旋迅速發展。

圖三 不同電腦模式預測2024年7月19日（星期五）上午8時及7月21日（星期日）下午8時地面氣壓圖及雨量。對於該潛在熱帶氣旋的發展及移動路徑，各電腦模式仍未有共識。

本港方面，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，本港今晚（15日）部分地區錄得約10毫米雨量。本港明日（16日）大致多雲，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎28至32度，吹東至東南風4至5級，高地間中6級。

9天天氣預報

至於本周三（17日）DSE放榜當天，亦大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。而本周六（20日）及周日（21日）有狂風雷暴。

天文台指，本港周末期間及下周初的天氣，將視乎西北太平洋的低壓區發展和其後的路徑變化，市民可留意天文台最新天氣預報。

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