現代韋小寶丨鄧兆尊被影到與新女親暱行街　重量級「四奶」身份曝光

▲ 鄭兆尊被指有新歡。

現年57歲的鄧兆尊因為同時有3位紅顏知己大享齊人之福，由此有「現代韋小寶」之稱。近日有Facebook專頁分享一名女士撓住鄧兆尊行街的照片，引來網民懷疑「現代韋小寶」又有新女友，實在豔福無邊。

由於兆尊一向重口味，，今次「新女友」身形壯大，比他之前女友都更為圓潤，因此網民笑指他「今次挑戰重量級」。

不過有網民認出該位女士是YouTube頻道「香城映画」成員阿霞，因此有網民推測二人只是在拍片而已，並不是兆尊「升呢」。

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▲ 「現代韋小寶」鄧兆尊被指有新女友。

兆尊解釋「新女友」身份

鄧兆尊與曾志豪和貴花田在昨日（7月15日）在網上節目《田豪祖3寶Channel》進行直播時，兩位拍檔提到疑有「四奶」此事，因為鄭兆尊之前曾形容三位女友為「水、電、煤」，因此他先開玩笑回應傳聞指：「佢就係盛傳中嘅差餉？」

然後，他解釋：「呢個係你哋一個YouTuber，好出名嘅，叫霞姐，香城一姐，上次我話去拍嘢，就係佢哋邀請我，同我拍咗個劇。」

而且兆尊更表示霞姐已「明花有主」，笑稱：「導演趙羅尼長期做佢條仔。」

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兆尊表示，當日是霞姐主動問可唔可以撓他的手：「我話拖住都得，你鍾意點都得，咁佢一嘢撓咗過嚟。」他並拍攝前，不用特別事前向三位女友交代備案，笑稱：「呢啲係返工福利，咁都要備案嘅咩？」對於被誤會，兆尊表示不介意，讓大家笑下沒所謂。

另外，鄧兆尊接受傳媒訪問，問到今次與「香城一姐」阿霞合作被部分網民誤會他有新女友傳緋聞，鄧兆尊笑言：「都預咗㗎啦，冇所謂！」

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