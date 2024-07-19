教評專欄︱鄧兆棠中學設計App奪冠　鼓勵青年一邊做運動一邊養「寵物」

▲ 參加App設計比賽的6位中三學生，於全港30隊中脫穎而出，取得冠軍。（作者提供）

健康的生活方式及資訊素養均是中學教育的學習宗旨。今年元朗公立中學校友會鄧兆棠中學透過體育科及電腦科的跨科合作，鼓勵學生參加由教育局舉辦的「躍動校園 活力人生」MVPA60流動應用程式設計比賽。

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MVPA是Moderate to Vigorous Physical Activity 的簡寫。MVPA60的意思，是世界衞生組織對5至17歲兒童及青少年，作出應在每星期平均每天累積最少60分鐘，中等至劇烈強度的體能活動的建議。

是次參加流動應用程式設計比賽的是6位中三學生，他們以程式名Eggsplore參賽，是Egg 及 explore 的文字把戲，應用程式配合智能手帶，將用者的身高、體重、心跳及成功完成中等至劇烈強度的體能活動時數的登記，再加入電子寵物「他媽哥池」作為獎勵元素，鼓勵參加者以多做運動，取得電子飼料育養電子寵物。

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由於電子寵物是卵生的，學生以Eggs 代Ex，取名Eggsplore，頗有噱頭。電子寵物由孵化至成長，有賴用家以運動量育養，令運動帶有娛樂性。設計程式的學生於全港30隊中脫穎而出，取得冠軍。

學校將會利用教育局於今年4月推出的「支援學校推動校園體育氛圍及 MVPA 60一筆過津貼」，於下學年贊助全校學生購買智能手帶，安裝Eggsplore應用程式，協助學生建立健康的生活方式。

事有湊巧，比賽頒獎典禮後才不過兩週，我校足球隊前往汕頭的姊妹學校汕頭金中華僑試驗學校進行友誼賽，在金中僑校的球場網上，我們看到懸掛著每字跨距大約10米的14個字「每天鍛鍊1小時、幸福生活一輩子」，與世界衞生組織所倡議的異曲同工，兩地育人宗旨，英雄所見。

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