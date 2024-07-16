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身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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【身高/遺傳/自卑/睡眠不足/焦慮/睡眠障礙/抑鬱/長高/增高/長高關鍵因素/長高方法】飲食作息對身體影響極大！內地一名16歲少年，父身高176cm，母親身高165cm，但他的身高卻僅有156cm，因此個性極為自卑內向，不敢與人交流，最終被父母帶去看心理門診。醫生得悉少年作息後，發現他每日睡眠只有大約4小時，加上讀書壓力，出現明顯焦慮情緒，認為他身高過矮主要成因與睡眠不足有極大關聯，強調成年前分泌生長激素與身高有很大關係，夜間一個時間段內長期無法入睡，恐對身高和新陳代謝造成影響。

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成為班內最矮的學生 生性極自卑

綜合內媒及《中國藍新聞報道》，寧波16歲少年小潘父親身高176cm，母親身高165cm，通過計算其遺傳身高應有177cm，但小潘身高卻只有156cm，是班內最矮的學生，因此極為自卑、平日不敢與人交流。

父母見狀帶小潘到心理門診求醫，醫生了解小潘情況後，發現他上初中後學習壓力大增，導致每晚入睡時仍難以入眠，經常到凌晨1、2時才入睡，早上6時又被父母叫醒上學，每日真正睡眠時間僅有4個小時左右。

醫生揭3大原因成致矮關鍵

醫生繼而為小潘進行心理評估，發現他睡眠時間短、質量差，且伴有明顯焦慮情緒，出現「睡眠障礙、焦慮狀態」。

由於成年之前，人體所分泌的生長激素與身高有莫大關聯，這些生長激素分泌時間大約於夜間10時至凌晨2時，因此孩子長期於這個時間段內清醒、未有入睡，恐會影響生長激素的分泌，繼而影響身高和新陳代謝。

相關內容：網絡熱話｜大學招生設身高要求 男身高要165cm、女158cm 3大條件惹歧視爭議

木村拓哉稱愛女高佻身形 全靠一增高秘技

名人木村拓哉的女兒木村光希（Koki）年僅16歲，身高已有170cm，去年更以模特兒身份出道，獲多個大品牌招手，火速成為廣告界新寵。而木村拓哉早前於節日中透露愛女高佻身形，全靠發育時期重覆「踮起腳尖，然後用腳跟落地」即可有助增高：

（雙腳）落地那刻，腳跟的骨頭受到衝擊，能刺激生長激素。

不過港兒童骨科學會前主席方子明醫生接受TOPick訪問時則認為增高方法亳無科學根據，體重過重人士頻密做這組動作，更有可能引起健康問題。

營養師：孩子每日至少攝取兩份奶類

想要有理想高度，除了與遺傳有關外，小朋友的飲食亦十分重要。香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）接受訪問時指，要促進孩子長高，充足的鈣質攝取是必須的。當中，孩子每日應最少攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐：

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這份餐單除了提供足夠鈣質外，Kiki指出亦滿足了香港健康飲食指引建議的兒童5大食物種類和份量的均衡營養攝取需要，對於兒童成長、預防長期疾病和維持健康有幫助。餐單中的三文魚和鯖魚等亦含有omega 3，每周進食兩至三次含omega 3食物也有助保護心臟健康。

3類食物忌過量

至於以下食物，Kiki表示應避免讓正在發育的孩子過量食用，因有機會阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：

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