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香港快運｜怪獸家長搭快運要同仔女一齊坐　逼付費乘客讓座職員要求申退款了事

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撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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香港快運處理手法再惹爭議，網傳一名怪獸家長乘搭HK Express要同仔女一齊坐，強逼付費乘客讓座，職員僅要求苦主回港申請退款了事。（官網圖片）

【HK Express/UO/香港快運/揀位/怪獸家長/親子旅遊/家教】旅客為了飛行旅程更舒適，不惜額外付費揀靚位。但近日有網民指搭乘香港快運（HK Express）航班時，目擊有家長帶同子女霸位，不但沒有加錢揀位，更上機發難，強逼付費乘客讓座，其後有職員介入進入機艙調停，並向被搶位的乘客稱回港後可申請退款，事件引來一眾網民熱烈討論。

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有網民在Facebook專頁「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發布帖文，表示搭乘香港快運（HK Express）UO690航班前往日本旅行時，指有家長借同行小朋友之名，向空服員要求其他乘客調位，讓同行子女與家長坐相連位置，網民稱他們既沒有加錢揀位，更在機艙上發難，搶走付費乘客揀選的座位。根據帖文所指，事後有香港快運職員進入機艙，與被搶位乘客溝通，請她回港後可申請退款。

香港快運UO｜怪獸家長態度惡劣

事後有自稱是當事人的女網民現身說法，指事件中的兩名子女並非「好細的小朋友」，而是中學生，而且事件中的媽媽態度非常惡劣，其間更曾向丈夫表示自己不會讓位，令她感到非常無奈，並表示「最後冇堅持係因為唔想耽誤其他乘客嘅時間，驚延遲班機。」苦主最終沒有堅持下去選擇妥協。

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    • 香港快運UO｜網民：咁劃位做咩

    事件引來網民熱議，多名網民對香港快運的處理手法感到憤怒，「如果UO真係要個畀咗錢揀位嘅乘客讓位再搞退款，咁好離譜喎」、「畀咗錢買位，坐唔到仲要搞一大輪申請退款？」、「咁劃位嚟做咩」、「同佢講無錢買位就咪飛啦」、「霸王硬上弓就得架喇咩？」、「返香港申請分分鐘唔退」、「咁同打劫有咩分別？」、「怪獸家長欺善怕惡」。

    不少網民亦對苦主情況感到不值，認為涉事一家「非常無賴」，「下次直接報警喇」、「怪獸家長出怪獸細路。」、「最怕其他人有樣學樣」、「佢去程得咗，回程會唔會又用呢招？如果係咁仲成世界」、「屬於你嘅先係讓，唔屬於你係還」。

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