校長專欄丨愛官辨500人匯演賀校慶65周年　逾百項課外活動培育多才藝學生

▲ 愛官日前舉行藝術體操、唱歌等綜藝大匯演，慶祝65周年校慶。（作者提供）

為慶祝愛秩序灣及渣華道官立小學65周年，愛官於7月5日舉行以「你是你本身的傳奇」為主題的綜藝匯演。當日，百多位來教育界、文化界、商界、演藝界等的嘉賓親臨現場，與三百多位家長及校友共同見證二百位同學傾力演出，歡聚一堂，場面相當熱鬧。

最新影片推介：

愛官邀請教育局總課程主任（藝術教育）陳家曦博士親臨主禮，他勉勵學生透過藝術教育努力追夢，更讚賞愛官投放大量資源，讓學生接觸藝術、參與藝術。秉持「從體驗中學習，以成功創造成功」的教育理念，愛官一直不遺餘力投放資源培育學生對音樂、藝術的興趣，更邀請多位音樂界專才訓練學生，讓他們多才多藝。

當天匯演由參加著名音樂家趙增熙I-jam課程的學生，所創作的音樂作品率先登場，接著是香港敲擊樂演奏家錢國偉教導的中國鼓隊，以澎湃激昂的鼓樂帶動全場氣氛，同時由著名歌唱導師、女聲樂家馮夏賢（啤老師）親自教導的唱家班學生擔任主要表演。十二位學生分別以獨唱及合唱形式，獻唱多首兩文三語的勁歌金曲，表現充滿自信。

推動多元化的藝術教育

中國舞隊、藝術體操隊、手鈴隊、跆拳道班、爵士舞班、無伴奏合唱團、學生民歌隊、親子民歌組等百多位學生及家長亦傾力演出，上演一連串多采多姿、有動有靜的表演。兩位五年級學生更首次表演脫口秀，笑話詼諧有趣，他們表情十足，維妙維肖，惹得大家哄堂大笑。

資深民歌導師余德深亦帶領多年的親子民歌組，獻唱《後來》和《總有你鼓勵》，見證家校合作。Hoy TV主播蘇順敏培訓的十多位小司儀，以生趣幽默的手法介紹每個環節，創意十足。蘇小姐當晚更與愛官老師，組成黃金司儀拍檔，為大家帶來驚喜。

除了學生展示個人才藝外，校長更與家長「夾band」唱出三首經典廣東歌，配合學校添設的大型LED展示屏，投放出黃大仙七十年代的街景，讓大家緬懷香港昔日的流金歲月，校長又邀請來自他在廣東道官小、馬頭涌官立（紅磡灣）及愛官任教時的校友一起合唱《Together》，寄語老師和家長一起陪伴同學在愛官成長，強調家校合作的重要性。

最後，由合唱團帶領二百多位表演師生及家長獻唱《你是你本身的傳奇》一曲，道出愛官的教育理想，希望每一位學生都能找到自己的閃亮點，建立自信，熱愛生命，積極成長、發光發熱，全場掌聲不斷，把匯演的氣氛推向高潮。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

愛官以成功創造成功

愛官不僅是東區唯一聯繫傳統名校皇仁書院的學校，每年更有約50%學生獲派組別一中學，同時以「多元智能」教育理念舉辦超過一百項課外活動、校隊訓練及興趣班，以發掘學生的才華，鼓勵學生從興趣中找到成功亮點，成為終生學習者。

愛官提倡「小學校大社區」的理念，引進大量來自大學、專業機構、志願團體等社會資源去豐富學生的學習，邀請多位業界專家親自教授同學，為社會培育人才，包括著名音樂家趙增熙、香港敲擊樂演奏家錢國偉、著名歌唱導師馮夏賢、資深民歌導師余德深、資深親子及兒童媒體創作人「笨泥爸爸」、Hoy TV主播蘇順敏、漫畫家卡奇等多位專家，教導學生作曲、唱歌、唱民歌、敲擊樂、擔任KOL、擔任司儀、畫漫畫等，帶領同學接觸藝術的專業範疇，讓同學體驗藝術的樂趣。

另外，運動能改變同學的人生，愛官重視學生的身心靈健康，每年約50%同學加入體育校隊。愛官邀請多位前香港代表隊擔任田徑、羽毛球及單車的培訓工作，包括前香港單車代表何兆麟擔任愛官單車隊的教練，每年訓練百多位學生，他又與愛官合作，推動小學學界單車運動，連續多年舉辧全港小學單車繞圈賽，超過百多位單車健兒參加。

愛官深信「從體驗中學習，以成功創造成功」和「小學校大社區」能培育出充滿自信、有國際視野的人才，將來回饋社會，貢獻國家和世界。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】