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校園直擊︱「童」你「體」奧運　愛官設多項新興運動助學生身心靈健康

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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愛官日前舉行全民運動日迎奧運，提供十多項新興運動讓學生試玩。（學校提供）

巴黎奧運將於本月26日至8月11日舉行，香港隊將派出35名運動員出戰，為鼓勵學生關注運動，愛秩序灣官立小學日前舉行別開生面的運動嘉年華——「童」你「體」奧運，分別於沙田的GO PARK Sports及學校，舉辦多項有趣的運動項目，讓學生體驗運動的樂趣。

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愛官日前舉行全民運動日迎奧運，由教育局總課程發展主任（體育）王慶宜主禮，勉勵學生要培養多做運動的良好習慣；學校亦邀請中國香港女子七人欖球隊代表潘慧欣，向學生簡介香港欖球的發展及分享如何堅持自己的夢想；擔任健美體操港隊代表的蔡溢，當天分享自己在愛官成長的珍貴片段，鼓勵學弟學妹要為自己的夢想堅持努力。

全民運動日學校提供十多項新興運動讓學生試玩，包括桌上沙壺、桌上足球、棒子足球、保齡球、勁射九宮格、俄羅斯方塊、層層疊大力士、吹氣飛鏢、大型足籃排、地壺彈珠台、障礙賽過三關、快樂傘、射箭等。

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  • 愛官日前舉行全民運動日迎奧運，提供十多項新興運動讓學生試玩。（學校提供） 愛官日前舉行全民運動日迎奧運，提供十多項新興運動讓學生試玩。（學校提供） 愛官日前舉行全民運動日迎奧運，提供十多項新興運動讓學生試玩。（學校提供）

    • 設20多隊校隊興趣班

    愛官一向重視學生在運動方面的發展，不但開設二十多隊體育校隊及興趣班，包括單車、羽毛球、足球籃球、乒乓球、排球、游泳、田徑、藝術體操、中國舞、爵士舞等，讓全校約44%學生投入專業的運動訓練，更在星期三及星期五的多元智能課增設舞蹈、足毽、單車、跳繩、武術、體適能等體驗課程，讓每一位同學都可以嘗試不同的運動。

    愛官以校情為本，建構一個「以健康為本的體育(Health Oriented Physical Education)，簡稱HOPE」的校本課程框架，每年舉辧全港小學單車繞圈賽，讓百多位單車健兒與多間友校的學生切磋交流，亦會舉辦大型親子運動嘉年華，超過千名家長及學生一起體驗運動的樂趣，希望將體育普及化、精英化及盛事化，鼓勵學生、家庭、教師和社區共同參與，產生協同作用，推動體育文化發展。

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    愛官追求的不是學生在運動中取得的獎項或成就，而是學生在運動得到身心靈的改變，對自己體質的要求、對理想的堅持，讓更多家庭明白運動對小朋友成長的重要性，並養成「MVPA60」——每星期平均每天累積最少60 分鐘中等至劇烈強度的體能活動的良好習慣，保持身心健康。

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