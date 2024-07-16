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抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty癌病逝世　深信愛犬早發覺主人患癌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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Shannen Doherty不敵癌魔離世， 終年53歲。

在90年代參演人氣校園青春劇《高校貴族》（Beverly Hills ,90210）走紅的美國女星Shannen Doherty，罹患乳癌9年，一直與癌病對抗，無奈昨日傳出她因乳癌併發症離世， 終年53歲。

據美國CNN報導，Shannen於前日去世。一直受癌症困擾的她，2015年被診斷出患有乳癌，之後康復，無奈在2020年癌症再度復發，被診斷當時已是癌症第四期。

抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲

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盼骨灰與愛犬及亡父混合

在患病後1年，Shannen曾在訪問中認為，在自己人知道患病前，愛犬Bowie已聞到她有不妥：「牠愛聞我右邊身體已有一段長時間。」

而今年1月，Shanne在自己的網台節目表明想死後火化，並將骨灰與愛犬及亡父的骨灰混在一起。此外，亦即場准許好友兼節目的客席主持Chris Cortazzo在頸上戴上載有她部分骨灰的鍊墜。

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