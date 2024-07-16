飲食攻略｜日本研究揭多吃1類魚可防癌　女性患癌死亡率大減36%【附4種防癌平價魚】

▲ 日本研究揭多吃1類魚可防癌，女性患癌死亡率大減36%，推介4種平價魚含3種防癌營養。

【魚／魚類／防癌食物／癌症／延壽／死亡率／患癌風險】魚類含有豐富的營養價值，有益於身體健康。最近日本有研究發現，平日多吃1類魚可幫助延壽及防癌，女性的患癌死亡率更可大減31%至36%。另外，研究作者還推介了4種平價魚，含有3種防癌營養素。

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多吃1類魚可減低患癌死亡風險

日本名古屋大學近日在《公共健康營養（Public Health Nutrition）》期刊上發表研究，分析魚類攝取量與死亡率的關係。該次研究一共有80,802名參與者，其中男性有34,555人，女性有46,247人，年齡介乎35至69歲之間。

研究人員首先將逾8萬名參與者，按食用小魚的頻率分成4組：幾乎不吃小魚、每月攝取1至3次小魚、每周攝取1至2次小魚、每周攝取至少3次或以上小魚。在長達9年的追蹤期間，發現有2,482名參加者死亡，其中1,495人死於癌症。

研究團隊經調整參加者的年齡、BMI、吸煙或飲酒習慣、體力活動、三高病史等潛在變因後，發現相比幾乎不吃小魚的參加者，每周攝取至少3次或以上小魚的參加者，其全因死亡率與癌症死亡率都有不同程度的下降，而女性下降的幅度比男性更顯著。

全因死亡風險：

每月攝取1至3次小魚：男性風險下降19%；女性風險下降32%

每周攝取1至2次小魚：男性風險下降16%；女性風險下降28%

每周攝取至少3次或以上小魚：男性風險無顯著下降；女性風險下降31%

癌症死亡風險：

每月攝取1至3次小魚：男性風險無顯著下降；女性風險下降28%

每周攝取1至2次小魚：男性風險無顯著下降；女性風險下降29%

每周攝取至少3次或以上小魚：男性風險無顯著下降；女性風險下降36%

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日本癌症外科權威醫生済陽高穂於2015年出版《天天這樣吃，讓癌細胞消失：癌症被治癒的人都吃這些，日本抗癌權威八大飲食法，轉移、復發、癌末通通都有救》一書，當中提出了一個名為「濟陽式飲食療法」的抗癌防癌飲食方法，只要徹底遵行8大原則，多攝取特定有助控制癌細胞的食物，就能把癌症復發率由一般30至40%，降至10%以下，甚至標榜對末期癌症也有一定治療效果。

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4種平價小魚含防癌營養

研究作者之一的笠原千夏博士表示，相比過往研究總聚焦在三文魚、吞拿魚等中大型魚類的營養功效，這次研究證實固定攝取小魚也有助身體健康。他還建議民眾可多吃白飯魚、多春魚、日本公魚及小沙丁魚這4種平價小魚，均至少含有以下3類營養，有助降低患癌的風險：

小魚含有3種防癌營養：

維他命A：具抗氧化活性，能夠促進解毒酶的生成，並調節細胞形態發生、分化和增殖，有助預防癌症。

維他命D：抑制癌細胞增殖、促進癌細胞凋亡等途徑發揮抗腫瘤的作用。

n-3多元不飽和脂肪酸：產生脂質過氧化物、增加癌細胞凋亡而抑制癌症的進展和轉移。

同場加映：12種防癌食物

台灣營養師程涵宇曾介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，有助減低患上不同癌症的風險。其中1類水果更是可減低患上4種癌症的風險，每周攝取至少3份，可降低患上胃癌風險達28%。

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