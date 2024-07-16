訪港人次｜上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次　按年增加64%

▲ 上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%。（王韻青攝）

香港旅遊發展局公布，6月初步訪港旅客數字為313萬人次，較去年同期上升14%。累積計算，今年上半年（1至6月）共錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%；而每日平均旅客量為11.6萬人次。

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上半年訪港過夜旅客佔50%

以今年上半年計，有約1,610萬內地旅客人次訪港，按年多6成；非內地旅客量為500萬人次，按年增長8成。整體訪港旅客中，過夜旅客佔50%，平均留港3.2晚。

訪港旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月過夜旅客的訪港滿意度為8.7分，重訪意欲及推薦度均達到94%。

另外，旅發局公布最新離港旅客問卷調查結果，今年首5個月訪港過夜旅客到訪的熱門景點如下：

· 尖沙咀（包括尖沙咀海濱長廊、星光大道、尖沙咀鐘樓、維港、天星小輪）

· 廟街／女人街

· 太平山頂（包括太平山頂、山頂纜車、山頂凌霄閣）

· 香港迪士尼樂園

· 西九文化區（包括M+、香港故宮文化博物館以及戲曲中心）

· 位於中環海濱的香港摩天輪

· 黃大仙廟

· 香港藝術館

· 海洋公園（包括海洋公園、海洋公園水上樂園）

· 昂坪360（包括纜車、昂坪市集、寶蓮寺、天壇大佛、心經簡林）

2024年6月訪港旅客初步數據

客源市場 6 月（按年比較） 1 至6 月（按年比較） 內地 2,341,637（+8.6%） 16,145,195（+59.7%） 非內地* 790,961（+33.6%） 5,006,040（+80.6%） 短途 443,356（+37.9%） 2,749,038（+103.7%） 長途 205,347（+33.1%） 1,397,340（+91.9%） 新市場 56,033（+77.8%） 316,252（+151%）

總數 3,132,598（+14%） 21,151,235（+64.2%）

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