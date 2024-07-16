公共衞生丨學會推八大疫苗接種建議　保護家人及社區健康

接種疫苗除了可預防疾病爆發，亦可保護身邊體質較弱的人士，減低他們受病毒細菌感染及引致併發症的風險。不過疫苗的種類多，市民可能不了解自己需要接種哪一種疫苗以及其好處。有見及此，香港中華醫學會發出了本港首個成人及青少年疫苗建議摘要，提出八大疫苗接種指引，讓市民及家庭醫生參考。

▲ 香港中華醫學會提出八大疫苗接種建議，以方便家庭醫生參考。

接種疫苗 保護嬰幼兒及長者

由於嬰幼兒、長者、免疫力低人士及長期病患者的體質較弱，他們感染病毒細菌後引致的併發症和死亡風險亦較高，因此疫苗對他們尤其重要。香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科陳真光醫生指，為了提高市民對接種疫苗益處的認識程度，以及鼓勵家庭醫生積極推廣疫苗接種，學會早前按照衛生署衛生防護中心及三個國際認可指引，設計了本港首份精簡的成人及青少年疫苗接種建議摘要。

陳醫生指，目前香港的五大疫苗接種計劃涵蓋季節性流感、肺炎球菌、新冠肺炎、百日咳及人類乳頭瘤病毒疫苗，但另外有三款疫苗未納入計劃，包括帶狀皰疹、腦膜炎雙球菌及呼吸道合胞病毒疫苗，同樣值得關注。

男性感染HPV風險高

政府自2019/20學年起為小學五年級女生提供「九價人類乳頭瘤病毒疫苗」的免費接種計劃，並於下學年接種第二劑。香港中華醫學會理事、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生指，男童感染HPV風險也值得關注。他指出，幾乎所有人一生中都有機會感染HPV，而持續感染HPV最終有機會導致癌症。經性傳播感染的HPV病毒可導致生殖器官濕疣、子宮頸癌、肛門癌、頭頸癌等。

關醫生續指，HPV感染率在25至29歲的年輕族群中最高。全球15歲或以上男士中，接近三分之一感染至少一種HPV，五分之一感染至少一種高危致癌型HPV。雖然疫苗科學委員會目前不建議將HPV疫苗納入男童常規接種，但父母仍可選擇為男童接種以獲得個人保護，並可以向家庭醫生諮詢相關利弊。

合資格人士可免費接種疫苗

另外，肺炎球菌亦可引致多種疾病，包括鼻竇炎、中耳炎及肺炎等，嚴重更可引致腦膜炎和入血感染。而感染呼吸道合胞病毒則可導致患者出現一種或多種嚴重病徵及併發症，包括肺炎、加劇心臟衰竭、呼吸衰竭，甚至死亡等，因此，高危人士應及早接種疫苗，以保障健康。

香港中華醫學會副會長、兒科專科楊超發醫生指，學會早前向各界尋求幫助，獲得不同捐助者捐贈呼吸道合胞病毒佐劑疫苗、20價肺炎球菌結合疫苗及人類乳頭瘤病毒疫苗，疫苗運送到九龍樂善堂，讓有需要及合資格人士免費接種。

九龍樂善堂疫苗接種計劃將於九月接受報名，成功報名及合資格人士，可選擇到樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心（九龍城）或樂善堂李賢義伉儷醫療中心（太子）接種疫苗。

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