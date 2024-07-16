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陳奕迅太太丨徐濠縈手術後近況曝光　與愛女陳康堤行名店成焦點

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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徐濠縈近況曝光。

歌神陳奕迅太太徐濠縈早前入院，全因她椎間盤一直有問題，故要入院做手術。她透露2022年曾接受移除椎間盤手術，但仍未能根治背痛，甚至只是打噴嚏也會感到劇烈疼痛。

因此，徐濠縈決定進行椎間盤置換手術，當時謝霆鋒﹑馮德倫和劉浩龍也有到醫院探望她。

徐濠縈打噴嚏感劇烈疼痛　陳奕迅太太入院做椎間盤手術

近況曝光

近日徐濠縈已康復不少，並與愛女陳康堤飛到上海名店古着店掃貨。見她穿上天鵝圖案連身裙，貫徹其個人風格，又素顏上陣，笑容滿面，在店內不斷拍照，心情不俗。

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陳康堤打扮時尚

至於19歲的陳康堤更幫媽媽不停拍照留念，穿上透視裝的她，打扮如媽媽一樣那麼型格時尚，轉眼已長得亭亭玉立的陳康堤，更被網民大讚又高又瘦。

另外，徐濠縈更甫出一些街頭拍攝的照片，更與粉絲合照，認真親民。

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