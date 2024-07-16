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警員盜竊｜磁石「出術」夾公仔機偷9公仔　男警認盜竊判240小時社服令

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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被告周君衞被判處240小時社會服務令。（陳曉欣攝）

35歲男警涉在屯門一間夾公仔店，用磁石拖走9隻公仔至洞口，被店主看閉路電視時揭發。男警早前承認3項盜竊罪，今（16日）於屯門裁判法院被判240小時社會服務令。裁判官指警員犯案屬加刑因素，惟被告早前求情時完全沒有提及。

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被告周君衞（35歲，報稱公務員），被控於2024年1月13日，在屯門華都花園商場某店舖偷竊9隻公仔，總值2,044港元。

被告沒有律師代表，沒有進一步求情。裁判官鄧少雄指社會服務令報告尚算正面，但被告早前求情時完全沒有提及其警員身分，裁判官強調警員犯案屬加刑因素，報告建議判處80至180小時社會服務令，裁判官考慮加刑因素後上調至240小時社服令。

案情指，夾公仔機老闆於凌晨時分，透過閉路電視看到被告利用磁石把公仔的鐵鏈拖至機器出口。老闆隨即與被告對質及要求搜袋，被告企圖逃跑，最終被制服，被告褲袋及袋內被搜出9隻公仔，價值逾2,000元。

被告於警誡下稱「我沒有偷任何東西」，另被搜出一塊磁石，而被告於案發時戴口罩、全身黑衣及戴黑色漁夫帽。

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