綠葉王丨蕭徽勇窩心行為獲的士乘客表揚　Gordon哥哥：多謝香港人嘅支持及鼓勵

▲ Gordon哥哥被網民表揚！

曾主持兒童節目被稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇，本年初宣佈離開效力23年的TVB，轉行揸的士的蕭徽勇近日獲乘客公開表揚。

該乘客於社交網轉載蕭徽勇搭地鐵的照片，她分享某次Call的士，接單的司機碰巧是蕭徽勇，她寫道：「因為我係搭的士去趕尾班n車，點知落車之後個巴士司機喺我面前開走咗架車！佢見到之後即刻話：阿妹 上車！我幫你追返架車！我最後叫佢直接車我返屋企，落車俾錢，本身車費係$120，我俾咗$120 cash佢，點知佢俾返張$20我，仲話：$100夠啦 唔使啦。」

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▲ 蕭徽勇被「野生捕獲」！（取自instagram）

蕭徽勇感激網民鼓勵：好感動

蕭徽勇這份體貼以及窩心，獲近6千人點讚，該乘客續稱尊敬這位「綠葉王」：「明白做藝人真係好容易 ，見佢繼續有喺呢行努力，同時出嚟揸的士維持生計，覺得好感動之餘好respect佢，每個artist都值得被看見。」

對於獲公開表揚，蕭徽勇也留言感謝對方：「一個善意嘅偷影換嚟一個窩心嘅故事及好多香港人嘅支持及鼓勵！好感動」

四年前蕭徽勇揸的士幫補家計，惟不斷被cut騷兼人工不夠交租，近年揸的士已變成正職，又可以讓他兼顧配音工作。

至於可擔心乘客認出他是Gordon哥哥，蕭徽勇曾於媒體訪談中說：「有咩所謂！我唔係偷又唔係搶。」

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