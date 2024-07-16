刑毀墓碑｜涉刑毁黃家駒墓碑　15歲少年判更生拍片男判勞教中心

▲ 其中一名被告葉子滔（23歲，冷氣技工）。（彭大偉攝）

樂隊Beyond已故主音黃家駒的墓碑早前被破壞，15歲男生涉用鎚破壞墓碑，以及向墓碑噴可樂等，警誡下稱因希望成名而犯案，早前與當時負責拍片的23歲冷氣技工一同承認1項刑事毀壞罪。男生今（16日）於觀塘裁判法院被判入更生中心，拍片男則被判入勞教中心。裁判官判刑時指，兩名被告必須知道墓地表示對先人的尊重，男生單純為博取知名度，而作出嘩眾取寵的行為，斥破壞墓地行為相當可恥。

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兩名被告依次為15歲男生及葉子滔（23歲，冷氣技工），一同承認1項刑事毀壞罪。控罪指，兩人於2024年5月19日，在九龍油塘高超道將軍澳華人永遠墳場，無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

代表律師指，報告建議判處首被告入更生中心，首被告亦願意遵從報告建議，首被告還押兒童院時行為良好，可見只要有適當指引，首被告是可以「教得好」。

代表律師又指，次被告明白事件嚴重性，而且他早前亦已還押3個星期，屬慘痛教訓，希望法庭考慮判處非監禁式刑罰。

控方原於判刑前申請要求2名被告賠償9,000元，代表律師則交代首被告沒有特定立場，次被告則願意服刑後賠償一半金額。裁判官聽罷陳詞後指出，於刑期不確定下，難以下令賠償，建議事主循民事索償。

裁判官判刑時指，兩名被告必須知道墓地是表示對先人的尊重，首被告單純為了博取知名度，而作出嘩眾取寵的行為，並破壞墓地，行為相當可恥。

裁判官又指，報告考慮首被告有自閉症、強迫症，以及過度活躍症，亦因在網上受到不良份子影響而加入網上團體「白卡聯盟」，鼓吹反社會行為，以及多番作出破壞社會安寧、引人注目，以及滋擾他人的行為，認為重視紀律對首被告更生有幫助。

裁判官指報告亦提及次被告早前因欺騙手段取得財產罪被捕，在保釋期間干犯本案，適當判處拘禁式刑罰，裁判官遂將首被告判入更生中心，次被告判入勞教中心。

案情指，將軍澳華人永遠墳場職員於案發當日上午接獲投訴，並發現黃家駒的墓碑遭人破壞，並被寫上「光頭Bob、 社會破壞者」，職員當場截獲兩名被告及報案。警方調查後發現有網上片段顯示，首被告咬爛黃家駒墓碑前的花，又用可樂噴向墓碑，及用鎚破壞墓碑遺照。

首被告在警誡下承認因希望成名而犯案，次被告則在警誡下稱受首被告邀請下到犯案地點拍片，事前首被告曾向他稱會到墓前唱歌。

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