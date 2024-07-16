爭鮮之亂︱情侶食爭鮮打卡　女友「筷子當髮簪」惹網民暴怒：好噁心

▲ 情侶食爭鮮打卡，女友「筷子當髮簪」惹網民暴怒：好噁心！

【爭鮮／壽司店／惡搞／髮簪／筷子／打卡／台灣】迴轉壽司店又出事！近日，一名台灣網民在爭鮮迴轉壽司店用餐期間，發現有情侶正在餐桌前拍照打卡，但女子的頭髮上竟插著一根店内筷子當作髮簪，讓網民頓時感到反胃。

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網民在社交平台Threads上發文怒斥，指自己正在爭鮮用餐，結果看到有人把筷子插在自己頭上，還拍照打卡。從網民拍攝的畫面可見，有一男一女坐在對面吧檯，桌上擺放好食物，但他們沒有專心進食。其中女方竟將一根店内筷子當作髮簪插在頭上，而男方則拿出手機幫她拍照打卡，一番離譜行為讓網民直呼「真的有夠噁心」。

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爭鮮回應：造成商譽損失考慮追究

針對有食客將店内用餐筷子當作盤髮工具並拍照炫耀事件，爭鮮集團回應，依照門市規範，服務人員若發現顧客將餐具做為非食用之行為，會立即制止並收回清洗及消毒，確保用餐安全無虞。而事件中食客個人將食用筷做其他使用行為，且上傳社交平台，此行為已造成顧客觀感不佳及品牌形象商譽損失，店方保留法律追究權利。

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