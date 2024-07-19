爸爸湊女經｜女兒戀愛運與父愛有關？　美國研究：減低未婚懷孕機會

▲ 外國研究指出父愛對女兒的未來戀愛運、個人情緒和性格影響深遠。

【育兒資訊/父女關係/親子關係/育兒經/爸爸/父親關係/父子關係】奧地利心理學家阿德勒曾說：「幸福的人一生被童年治癒，不幸的人一生都在治癒童年。」我們都知道原生家庭對子女成長的重要性，家庭關係中尤其父母扮演著關鍵角色。更有不少外國研究指出父愛對女兒的戀愛觀、個人情緒和性格等影響深遠。因此在女兒的成長過程中，爸爸是不可或缺的一環，到底如何從生活中和女兒建立親密關係，養育有正確價值觀的孝順好子女呢？

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爸爸湊女經｜父愛決定女兒未來戀愛運

女兒長大後會否懂得選擇「好女婿」，其實間接或直接都由父女關係決定。女兒對男性的認知是以爸爸作為參照對象，所以很多時候女兒都會以爸爸的外貌或性格作為榜樣，擇偶時傾向喜歡像爸爸類型的伴侶。加拿大聖杰羅姆大學有研究指出，當父親給予女兒足夠的肯定和支持，女兒長大後懂得以正面的心態面對異性，並可能會以父親的特質來選擇另一半，進而會用愛經營兩性關係甚至婚姻。

▲ 研究發現得到更多父愛的女性，越有能力處理感情問題，也傾向用正面態度對待戀愛關係。（iStock圖片）

美國羅格斯大學的研究也顯示童年與父親溝通良好的女生，長大後較容易與男性建構信任關係，另外，加拿大聖杰羅姆大學研究亦發現得到更多父愛的女性，越有能力處理感情問題，也傾向用正面態度對待戀愛關係。因此女兒獨立處理感情問題能力越好，將來對婚姻的滿意度也會越高，由此可見爸爸的角色對女兒將來感情發展的重要性。

爸爸湊女經｜父女關係親密 女兒更易成功



除了影響未來戀愛運，女兒也需要父親的關愛來建立勇敢自信的性格。美國一項調查顯示超過6成的女性在童年獲得越多的父愛，長大後挫折復元力越強。亦有接近7成的女生在青春期行為問題較少，更具性自主意識，能分辨及拒絕不喜歡的異性，減少未成年懷孕的機會。

土耳其阿德南·曼德雷斯大學在2018年針對父親在子女發展的重要性進行研究，調查310位14至18歲少女，發現擁有親密父女關係的女性心理需求滿意度更高，包括對自己更加自信、接受高等教育的機會更高、對戀愛關係更有信心等特質。由此可見父親的關愛直接影響青春期少女的幸福感及心理健康，有爸爸鼓勵的女孩也往往更具安全感及自信，因此將來在事業上更有競爭力，更容易獲得成就。

▲ 有爸爸鼓勵的女孩往往更具安全感及自信，因此將來在事業上更有競爭力，更容易獲得成就。（iStock圖片）

爸爸湊仔經｜兒子會否叛逆取決爸爸

原來不但是女兒，兒子長大後的性格及行為也與父親有密切關係，美國Rutgers University的研究長期追蹤了近5,000名孩子，集中了解他們5至15歲期間爸爸育兒的參與度與孩子行為問題，例如哭鬧、反叛、打架、逃學等的關聯性。研究發現不同社經地位的孩子在青春期時的行為問題有著明顯差異，但當爸爸高度參與孩子的生活，例如照顧孩子飲食，陪伴兒子玩樂和做功課等，就算是低收入家庭的孩子，與高社經地位家庭的孩子行為差異都有顯著減少。

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除了行為表現外，兒子長大後與伴侶的關係也與父母有密切關係。精神分析學家約翰．鮑比提出依附理論，指兒童和父母的關係會影響他以後與伴侶的關係，多項有關依附理論研究發現，患上心理疾病的男患者大多數在小時候擁有不健康的依附關係。

父愛對子女成長的重要性不可忽視，想培育一對又乖又孝順的好子女，無論是性格的塑造還是未來戀愛運的影響，父親在小孩成長過程中都擔任舉足輕重的角色。家長記得要努力維護良好的親子關係，為子女的未來發展和幸福奠定基礎。

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