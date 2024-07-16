DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist　一文看清13樣必備物品

▲ DSE放榜叩門最齊全Checklist，一文看清13樣必備物品。

【DSE 2024/DSE放榜/中學文憑試/放榜/叩門/放榜懶人包】中學文憑試（DSE）將於7月17日（星期三）放榜，各位同學心情難免緊張，不過記得做好事前準備，盡早掌握各項重要日程、資訊，指定必備物品清單，待成績揭盅後，可馬上到不同的院校報讀。

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DSE放榜2024｜13項DSE放榜叩門清單必備物品

TOPick整合13樣DSE放榜叩門物品清單，同學們不妨參考，以確保放榜當日萬無一失，點擊下圖查看詳細內容：

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DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績 一文看清惡劣天氣及颱風安排

DSE放榜2024｜留意課程報名安排

提提同學們，放榜當日謹記穿著合適衣著、髮式儀容整潔，並盡早把文件進行分類，準備文件夾或公文袋把資料裝好，如以學術文件、個人身分證明、作品集等類別作區分，方便拿取及查閱資料，更要留意不同專上院的報名及面試安排，部份只提供網上平台申請，有些課程不設截止報名日期，額滿即止，並要留意交通情況，所以預早規劃好叩門路線，以免錯失良機。

DSE放榜2024｜DSE放榜2024懶人包 重要日期/必備物品/成績覆核/JUPAS改選攻略

DSE放榜2024｜營養師推介減壓開心食物

隨著放榜日子漸近，不少人都會吃零食減壓，但吃錯隨時令人更焦慮。TOPick整合營養師黄麗寶（April）及衞生署學生健康服務資料，推介20款有減壓功效的食物，以及點評5大零食地雷，陪伴大家度過放榜階段！

20款減壓開心食物：

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5大無效減壓食物陷阱：

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