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食道癌｜ 唱K突然無法上高音　45歲男子驚患食道癌　疑2飲食習慣肇禍半年逝

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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【食道癌/癌症/唱K/高音/飲食習慣/烈酒/麻辣火鍋】飲食習慣不佳，可致嚴重後果！台灣一名45歲男子平日無抽煙習慣，但平日愛吃滾燙辛辣食物，應酬時亦經常配烈酒，之後他開始出現聲音沙啞，某日唱K時發現再也唱不到高音，加上健康出現多種問題，求醫後卻驚悉自己患上IVB期食道癌且疑似出現轉移，最終在手術後半年不幸病逝。醫生強調指，食道癌早期症狀並不明顯，不少患者求醫時往往已是晚期，應該多加留心。

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資深護理師陳麗華日前於當地健康節目《健康2.0》節目中分享上述病例，指該名男子發現聲音變沙啞、高音唱不上去後，生活上陸續出現吞嚥困難、胸悶及體重急降，拖延半年後方到院求醫，最終確診第IVB期食道癌，且疑似出現肺轉移。由於難以進食，男子確診不到半年回醫院復診時，已瘦得無法行走，只能坐在輪椅上，即使經過手術治療後，仍在半年後不幸離世。

食道癌醫時往往已是晚期

開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫生解釋指，食道如同一條薄薄的管子，管子包覆著一層肌肉，內壁則有一層黏膜，由於很薄加上裡面是肌肉，因此患癌後癌細胞可以無限膨脹，大到某個體積、受阻礙外後，才會開始出現難以吞嚥、體重下降等症狀，加上食道比起其他消化器官少了一層「漿膜層」，食道附近又有豐富的淋巴系統，導致癌細胞可經由淋巴結開始向外擴散，繼而出現轉移，因此不少食道癌患者求醫時往往已是晚期。

相關內容：食道癌｜婦人誤吃薑片難吞嚥 不煙不酒揭患食道癌 一習慣較喝太熱更增風險

9成患者因2大警號求醫

醫生續指，有9成患者都是因為出現吞嚥困難、體重減輕症狀而求醫，但平時如果飲食上經常接觸致癌物例如亞硝酸、刺激性食物例如酸、辣、燙等飲食，患上食道癌風險會大增，其中容易會出現胃食道逆流、背部疼痛或胸骨後疼痛、上腹部疼痛等情況，道些皆可能是食道癌先兆；此外胃道逆流、火燒心、背痛、胸骨、上腹部痛等亦同樣可能是患病警號。

吳昭寬醫生強調，假如癌細胞不幸轉移，亦有可能會令病情蔓延到頸部淋巴、肺部及骨頭等位置，繼而出現脖子腫塊、慢性咳嗽、聲音沙啞、難以說話，喝水很容易嗆到或胸痛咳血等情況，假如癌細胞轉移到骨頭時亦會出現全身痠痛等不適。

相關內容：【胃酸倒流】長期胃酸倒流可演變成食道癌 營養師教14種方法紓緩胃酸倒流

2大飲食習慣恐誘食道癌

據美國癌症協會（ACS）指出食道癌的主要風險因子，第一名是煙草製品，其中抽煙、飲酒及嚼食檳榔屬多種癌症共有風險因子；其次於飲食方面，由於煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物為增加保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，假如與食物中的「二級胺」結合，可形成致癌物質「亞硝胺」，從而增加罹患食道癌風險，建議應減少食，多攝取富含維生素及礦物質蔬果，以降低罹癌風險。

食道癌高危風險

食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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