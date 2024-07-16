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食用安全丨台知名茶飲店爆食安醜聞　女店員不滿顧客落單阻收工　吐口水「加料」兼徒手攪珍珠

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

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【手搖飲品／珍珠奶茶／加料／台灣／連鎖茶飲店】台灣知名連鎖手搖飲品店「可不可熟成紅茶」爆食安醜聞！其位於新竹的分店，有職員疑不滿有顧客於快打烊前落單買飲品，竟在製作過程中不顧衛生擅自「加料」，不但吐口水在手掌，然後再徒手抓冰及配料，製成飲料。該名女職員的行為，全程被其同事拍下，更上載至網絡。影片曝光後，瞬即引起熱議。官方因此緊急發聲明，與該分店「割席」，並表示將追究所有法律責任。

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影片一開始，可見鏡頭拍攝著店面掛鐘，而事發時間將近晚上9時30分，女店員疑不滿客人在打烊前下單，於是竟在自己手上吐口水，接著徒手混合飲品及配料，全程被同事貪得意拍下，並標註文字「這位客人真幸運，喝到XXX手抓飲料...打烊前訂的都去死」放上網，令事件被揭發。影片曝光後，不少網民大表驚嚇，且紛紛留言表達不滿。

同場加映: 食用安全丨人氣手搖茶飲店「茉酸奶」被揭水果發黑+原料過期照用　店員：喝不壞最多肚屙

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對此，官方昨晚（15日）發表聲明，表示已與該分店解約，並將追究所有法律責任。事發後，當地網民亦在討論區上熱烈討論事件，涉事加盟店老闆則要求有關女店員賠償450萬台幣（約107萬港元），另加以支付顧客精神賠償費。

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