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夫婦關係︱女人最易犯的錯是想改變男人 男人這種生物是不會被改變

家事百科

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

男人這種生物是不容易被改變的。

我不認識吳若希，但偶爾會聽她的歌和看她演的劇，覺得她唱歌很有天份，演戲也不俗，尤其是先前那齣劇她演的反派角色，演技大躍進。可惜，她私生活的形象就……

吳若希經常被冠以惡婆、港女等負面的稱號，也許是跟她的火爆直脾氣有關。我看她是那種有話直說，遇到激氣事會就地即時解決，絕不能耽過夜的類型，若然有道火升上腦的話，她的嘴巴更會失控的罵個不停。

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先前她處理與丈夫之間的齟齬，我覺得她犯了三個錯誤：一是不應將兩夫妻的私事公開、二是不應跟網民公開罵戰，三則是犯了天下間大多女人都會犯的錯。

吳若希當天將兩夫婦的對話內容公開，其實是擺明要公審丈夫，她要世人來評個理，替她說句公道話，丈夫跟女下屬的關係是否已超越黃綫。但她又怎會料到網民不僅不幫她，還反過來指摘她？

身為公眾人物公開跟網民罵戰更是最不智的行為，那種話中帶刺的方式很令人討厭，而爆粗就更損形象。為了一時之氣減分是多麼不值啊！

那麼她犯了天下間太多女人犯的是甚麼錯？那是自以為憑女人的魅力和能力，是絕對可以改造一個你深愛的男人。

讓我告訴你，男人這種生物是不會被改變的。打機男會繼續打機至三十歲、四十歲；好色男的眼睛會繼續左瞟右瞟，但行動會更周密，不容易被女人發現；懶惰男則只會更加慵懶，而特別富女人緣的女人湯丸，則繼續會對所有女人扮演好男人的角色。你最初不也是因為這樣而看上他嗎？

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撰文 : 鄧藹霖

夫妻之道 吳若希

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