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大師班丨影帝謝君豪開班傳授演技　豪哥傾囊相授自覺有傳承責任

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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謝君豪與一眾學員。

影帝謝君豪從影多年獲獎無數，豪哥亦演而優則教，最近特意抽空開辦大師班授徒，指導一眾新演員演技，當中包括劉沛蘅（Hiliary）、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳紫萱（Summer）、林熙彤（Hazel）等。

日前，十堂的演技課圓滿結束，學員們難得獲影帝賜教，都非常榮幸，亦感激豪哥傾囊相授，而見證學生們的蛻變，豪哥都非常自豪，猶如成就解鎖：「佢哋每個人都有唔同嘅成長，呢樣嘢令我感覺打咗支強心針，即係自己教導都有啲成果，好似少少成就解鎖！」

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影帝謝君豪開演技班。

學員橫跨不同年齡層

大師班最後一堂，豪哥及助教陳錦龍導演，跟學員們檢討學習成果，並勉勵大家，眾人依依不捨一起拍照留念，更向豪哥送上感謝信，令到他相當感動：「教書好開心㗎，首先第一樣嘢就係溫故知新，做演員好基本嘅嘢，自己教書嘅時候會諗返，然後提醒返自己，教學相長我覺得好有意思，第二樣嘢，就係睇到佢哋嘅成長，真係好開心同埋感動。」

12位學員包括：Hiliary、ANSONBEAN、Summer、Hazel、陳伊霖、鄧沛楠、黎紫琦、范明熙、鄧啟軒、梅維瀚、管鋈及雅霖，當中不少人都有幕前經驗，亦有部份學員是素人，年齡由19歲至40多歲，橫跨不同年齡層。

（左起）男學員與豪哥合照：陳毅燊、梅維瀚、鄧啟軒、謝君豪、管鋈、鄧沛楠、助教陳錦龍

感成就解鎖自豪

豪哥讚賞他們每位在最後一堂結業表演都有突破，令他自豪感到成就解鎖：「尤其係冇經驗嗰幾位，我真係由開頭佢哋第一堂上堂，好似好冇自信，講嘢好細聲，到而家最後一堂，我覺得睇住佢哋嘅自信慢慢上嚟，我覺得呢樣嘢比任何嘢都重要，真係有少少做老師安慰嘅感覺。」

早於2016年，豪哥已在香港浸會大學電影學院擔任客席講師，相隔多年又再執教鞭，因之前參與演出時，遇到一班非常好學的年青演員，另外一直都有不少人主動叩門求教，豪哥決定藉住最近兩個多月的空檔，開辦這個10堂大師班。

（左起）女學員與豪哥合照：陳紫萱、黎紫琦、劉沛蘅、謝君豪、雅霖、林熙彤、范明熙、陳伊霖

呼籲多用年青演員

他又補充指，開班另一原因，是自覺有份傳承的責任：「做咗行業都好多年喇，其實我之前係好多前輩教過好多嘢，嗰啲唔係書本嘅嘢嚟，而係身體力行嘅經驗，我覺得我都應該有責任分享出嚟，因為理論上嘅嘢，其實係睇書可以睇到㗎 ，你買本書都睇晒講晒㗎，頭先我都同佢哋講，我話其實你哋上堂主要係分享一啲我對呢個演出嘅睇法，你嘅老師對呢個演出有咩嘅獨特嘅體會，獨特嘅經驗，呢樣嘢先係最重要。」

豪哥滿意學員表演，大讚他們有心又有天份，但對學員來說，豪哥認為最重要還是有機會給大家實踐：「佢哋最缺乏嘅就係機會，其實一定要做得多，即係拳不離手，舞台劇又好電影又好，最緊要做得多，所以要多啲機會畀佢哋，喺度呼籲啊大家（業界）都用多啲年青演員呀。」

謝君豪開演技班。

謝師宴舉杯慶賀

問到會否再開班，豪哥虛心指要先收集一班學生意見，檢討今次課堂內容，至於如何可以加入「謝家班」，豪哥笑著回答：「好容易㗎咋，交學費，哈哈哈！其實最緊要就係你鍾意咯，因為好辛苦，除咗課堂之外，你仲要花好多時間去排戲啦同對手夾啦，仲要返嚟做功課畀我睇，仲要當眾執戲㗎，如果你唔鍾意嗰樣嘢，冇嗰個熱情，你可能覺得係一種負擔。」

上堂後，12名學員齊齊宴請豪哥，謝師宴上大家一同舉杯慶賀畢業，又在席間互相交流課堂表現。學員們能夠從影帝兼劇帝的身上學習，都異口同聲獲益良多，Hiliary：「因為我嚟緊都要演舞台劇，今次呢十堂學嘅嘢，我覺得好幫到我，去分析我嚟緊工作嘅一啲角色。」

謝君豪開演技班。

學員大讚豪哥教學內容

至於ANSONBEAN：「我發現自己都有好多好多嘢要戒，尤其係我可能行路好多小動作，都令到自己甩唔到自己嘅角色，我要繼續去努力，去做好佢。」Summer亦大讚豪哥的教授實用，跟過往自己準備演出方法不同，而Hazel就指在課堂上首次接觸舞台劇劇本，直言跟拍戲大相逕庭，今次增進不少知識。

至於分別是全班年紀最細和最大的鄧啟軒及梅維瀚，都各有得著，鄧啟軒說：「我喺豪哥度學到點樣動心，一個角色係可以打動到自己嘅心，思考下我同角色有咩性格上相似，呢點我從來都冇學過。」

梅維瀚表示：「我其實教唱歌教咗廿幾年，今次係我第一次上acting class，演技班入邊畀到好多靈感我，點樣可以 inspire 自己學生，點樣將佢情緒再develop再擺喺歌曲入面，呢點對我嚟講係最大得著。」

謝師宴

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