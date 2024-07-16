正負面情緒丨各人潛意識藏「陰影」　學習接受不完美展現快樂人生

▲ 筆者認為，應積極了解和認識自己的內心世界，接受和擁抱不完美的自己。（《玩轉腦朋友2》劇照）

筆者最近看了超人氣動畫 《玩轉腦朋友2》，故事以不同的情緒做主角，將各種各樣的情緒生動地活現眼前，情緒之間的角力又會引發不同的情緒反應。在會診期間，不少情緒病患者經常詢問筆者，在面對壓力時，我們應否壓抑自己的情緒？ (以下內容可能透露了部份電影劇情，敬請留意。)

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在戲中，為了令韋莉保持開朗和情緒穩定，阿樂建議：「保留最好的，丟棄其餘的！」 就是在意識層面保留最美好的記憶，然後將不好的情緒和回憶送走，或許這也是很多人處理負面情緒的方法！

根據心理分析 (Psychoanalysis)，又稱精神分析，「壓抑」(Repression) 是防禦機制 (Defense Mechanism) 的一種，當遇上壓力時，部份人會壓抑浮現的負面情緒反應，讓負面情緒在意識層面中消失，同時忘記不好的回憶，可惜這些負能量和創傷，只是壓抑到潛意識𥚃面，從來沒有消失，在特定的情況下就可以再一次湧現！

當壓抑情緒 (Repressed Emotions) 不斷累積，當潛意識無法承載這些負能量，當到達臨界點，這些負能量就如火山爆發般的湧回到意識世界，然後引發出不同的情緒問題，例如焦慮症或抑鬱症。那麼要怎樣做才能處理這些壓抑情緒？

了解潛意識影響行為

心理分析大師佛洛伊德 (Sigmund Freud) 認為防禦機制是用來舒緩焦慮情緒，因此我們要了解潛意識怎樣影響每個人的行為，了解潛意識能貫穿時空將過去發生的事情和壓抑情緒帶到當下一刻，了解潛意怎樣引發情緒病，只要有意識地去認識個人潛意識 (making unconscious conscious)，這樣就能拆解和釋放壓抑的情緒。

另一位心理分析大師榮格 (Carl Jung) 認為每一個人在潛意識都存在著「陰影」(Shadow)，陰影是意識覺知不到的層面，陰影是我們內在的盲點，別人或許看得到，但自己卻看不到。我們一生都耗盡氣力不斷地對抗埋藏在潛意識的陰影，卻忘了它是我們心靈的一部份，是保護我們生存的機制。

因此要處理壓抑情緒，我們應該積極地去了解和認識自己的內心世界 (潛意識)，接受和擁抱不完美的自己，明白每種情緒都有它的用途，就如電影中阿樂所說：「學會擁抱不同的情緒，這才是真正的快樂！」

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