日本親子遊｜中國留日女學生用1款行李箱被捕　警方指控違反交通成日本首例

▲ 一名中國留日學生使用1款行李箱被捕，警方指控違反交通成日本首例。

【日本親子遊/日本旅遊/電動行李箱/違法】外出旅遊，要注意當地的法例以免觸法惹禍上身！一名居住於大阪的中國女留學生，因在行人路上使用1款行李箱，遭到大阪警方檢控，成為了全日本首宗相關案件！

日本旅遊｜中國留學生用電動行李箱被捕

據日本傳媒報道，一名年約30多歲居住於大阪的中國籍女留學生，在今年3月於中國網購平台購入電動行李箱後，於福島區行人道路上「駕駛」。隨後被警員攔截，指控她在沒有批准下使用電動行李箱，違反日本道路交通法。警員指，電動行李箱的速度和外型，已屬日本法例上輕便電動自行車標準，因此駕駛者必須持有認可的駕駛執照。由於該女子未能出示執照，因此被控無牌駕駛，最高刑罰可被判3年或50萬日元（約2.4萬港元）。

▲ 中國留日學生在行人道上使用電動行李箱被捕。（影片截圖）

女子否認指控，並表示：「我沒有打算將電動行李箱作為交通工具，不知道需要牌照」。今次是全日本首宗因無牌駕駛電動行李箱而被檢控的案件。

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日本旅遊｜電動行李箱屬電動自行車被禁用

由於電動行李箱的最高時速可達13公里，按日本法例已屬電動行李箱電動自行車，加上剎車與方向燈等不符合《道路運送車輛法》的標準，因此不允許在日本的道路上使用。日本當局認為使用動行李箱必須有駕照、車牌及戴安全帽，呼籲民眾及旅客不要非法使用電動行李箱。

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