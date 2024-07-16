腎病先兆｜5成腎病早期無先兆　醫生警告2部位傳臭雞蛋味＋身體現5症狀速求醫【附腎病7類高危人士】

【腎病／臭味／腎炎／腎結石／尿毒症】不要等到身體不適時，才正視健康。有醫生指出，不少確診尿毒症的病人忽略早期先兆，以致到確診後就要洗腎度日，後悔莫及。故此，提醒大家可以留意身體警號，以及從氣味中及早辨析病因。

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北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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2部位傳1種臭味要小心

蔡醫師指出，不少人就算體檢發現尿蛋白和肌酐指數異常，亦會因為身體沒有明顯不適而忽略初期警號。亦有人本身已有腎病綜合症或腎小球腎炎問題，沒有正視或對症下藥，當身體免疫力變差時，如染上感冒、感染或肺炎，便會加快病情惡化。另有糖尿病患者，若平日血糖控制不好，長期下去會誘發糖尿病腎病、高血壓腎損害等繼發性疾病。

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7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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