台灣旅遊｜熱氣球嘉年華巨型Hello Kitty必打卡　光雕音樂煙火騷集500無人機表演

▲ 「2024台灣國際熱氣球嘉年華」由即日起至8月19日於台東鹿野高台舉行。

暑假遊台的你要注意了！「2024台灣國際熱氣球嘉年華」由即日起至8月19日於台東鹿野高台舉行，可看到各式繽紛的熱氣球，更有限定無人機x煙花Show，絕對不容錯過！

超可愛的熱氣球款式多多，包括巨型小王子、小熊貓媽祖、花栗鼠等，亦有代表台灣的台東球、台北熊讚球等等。而適逢今年為Hello Kitty誕生50周年，主辦單位更特設Hello Kitty為其賀慶！

每款熱氣的登場時間各有不同，粉絲們若想捕捉特定款式，就記得留意「追球日誌」上列出的日期和時間！

除了有得睇、有得影熱氣球，嘉年華亦舉辦一連12場的12場熱氣球光雕音樂會，當中更有8場聯同500架無人機表演，配合煙花效果，充滿視覺震撼！無人架將砌出多個人氣Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty、Melody、玉桂狗、XO等，在夜空中燦爛登場。

想一睹熱氣球風采，又喜歡光影煙火秀的你，「2024台灣國際熱氣球嘉年華」必定是一次滿足兩個願望的絕佳體驗！

「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗

日期：即日起至8月19日

地點：台東鹿野高台

時間：5:30am至7am（上午場），5:00am現場售票；5pm至6:30pm（下午場），4pm現場售票

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光雕音樂會場次

18/7（四）7pm

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】 22/7（一）4pm

＊成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

＊成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】 25/7（四）7pm

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】 1/8（四）7pm

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】 8/8（四）7pm

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】 12/8（一）7pm

＊台東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

＊台東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】 15/8（四）7pm

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】 19/8（一）7pm

＊鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

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