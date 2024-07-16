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新聞之花丨伍楚瑩離開TVB轉跑道　前天文台台長林超英新抱報喜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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伍楚瑩離開TVB轉打政府工往審計署當傳訊主任。

TVB財經體育資訊台首席記者伍楚瑩（Bonnie）因為樣貌甜美被網民封為「港版有村架純」，可是在今年6月，伍楚瑩宣布離開TVB，令她的粉絲大為不捨。

而伍楚瑩離開TVB後原來轉跑道，現時在審計署任傳訊主任。其實她一直有進修，之前已在北京清華大學讀高級公共管理碩士課程，最近更發文報喜：「感謝學校信任授予獎學金，感謝老師們、同學們的教導及幫助，我順利畢業了」。

伍楚瑩修讀的清華大學高級公共管理碩士（empa）香港政務人才項目，在2021年已開始入學，可見她一早已計劃好將來。

飛魚王子丨前TVB新聞之花「冧樣」訪問方力申舊片翻hit　何佩珊發文解釋真相

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丈夫為林超英次子

其實伍楚瑩童年時還曾當過演員，在2008年播出的TVB經典劇《溏心風暴之家好月圓》內，飾演年少版于素心（鍾嘉欣飾），不過伍楚瑩之後沒有選擇在演員方向發展。

但有趣的是，在《溏心風暴之家好月圓》內，于素心長大後與甘永好（林峰飾）結婚。巧合地在現實中，伍楚瑩丈夫叫林丰，而他正就是前天文台台長林超英的次子，為本地的音樂作曲家，曾任香港管弦樂團藝術策劃總監。

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