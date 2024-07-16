DSE放榜優惠｜7-Eleven推DSE打氣網站　應屆考生免費換領魚蛋/燒賣

▲ 7-Eleven推出DSE打氣網站「7-11 HUG」，應屆考生可免費換領魚蛋或燒賣一份。

【DSE放榜/DSE2024/7月17日放榜/DSE優惠/7-Eleven/7-11/7仔】中學文憑試（DSE）明天（17日）放榜，7-Eleven為鼓勵考生，特意打造了「7-11 HUG」活動網站為考生打氣，以曾經共度高低的戰友互動方式，用手機隔Mon擁抱對方，再齊齊到7仔免費換領燒賣或魚蛋慰勞自己。應屆DSE考生可於放榜日進入活動網站，再根據指示向戰友送上「擁抱」，完成後即可獲得7仔燒賣/魚蛋免費換領券。

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應屆DSE考生可於放榜日7月17日0時0分起至下午4時59分進入「7-11 HUG」活動網站，再根據指示，與一位戰友以手機前置鏡頭互相掃描對方電話螢幕上的二維碼，作一個簡單而窩心的「7-11 HUG」，完成後即可各自獲得7仔食檔燒賣/魚蛋免費換領券1張。

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下載或把換領券截圖後，再於7月17日放榜當天早上7時至下午6時或7仔食檔營業時間結束為止（以較早時間者為準）到設有7仔食檔的7-Eleven分店向店員一同出示DSE成績表，即可免費獲贈燒賣/魚蛋1份（5粒）。

「7-11 HUG」打氣活動更獲得14位本地人氣插畫家的支持，各自以其獨特的畫風設計窩心的擁抱插圖，為放榜打氣網站加添一份意義。此外，這些擁抱插圖更會出現在7-Eleven為考生炮製的打氣動畫短片中，帶出「放心·我在」的訊息。完整短片可到7-Eleven的社交媒體或按此觀賞。

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