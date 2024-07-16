中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人

▲ 龍婷被爆有戀情。

參加《中年好聲音》而人氣急升的龍婷，雖然三甲不入，不過她深受網民歡迎加上不俗唱功亦有簽約無綫成為歌手。近日有報道指龍婷與資深演唱會製作人﹑現年65歲的丘亞葵約會，更被拍到在車廂內激咀。

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與丘亞葵約會

據報道指龍婷日前完成工作後，便急急腳會合丘亞葵約會，當日丘亞葵更親自駕車在龍婷出席活動的場地附近等候她，兩人到了九龍灣Mega box；之後龍婷先到一間車仔麵店搵位，丘亞葵則到戲院買定《九龍城寨之圍城》戲飛。

隨後，二人一起在角落位置撐枱腳，全程有講有笑，談得非常開心，期間有粉絲認出龍婷要求合照，丘亞葵亦耐心等待。看完戲後，他們又去了吃米線，龍婷一臉甜蜜地望着丘亞葵。

▲ 龍婷被爆有戀情。

二人在車廂內激吻

隨後，二人齊到停車場取車，龍婷還挽着丘亞葵的手臂，當走到僻靜無人之處，龍婷更把手放到丘亞葵的屁股上，並輕輕拍打了幾下，男方更顯得相當受落。

上了車後，龍婷主動挨向丘亞葵，二人更情不自禁激吻起來，簡直是愛得旁若無人。

其實龍婷曾在訪問中表示擇偶條件是喜歡成熟型，年紀大些經驗和能力都會較強，難怪丘亞葵是其理想對象。

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丘亞葵強調與龍婷清白

至於丘亞葵接受傳媒訪問時表示和龍婷早在2017年經唱片界朋友介紹下而認識，又否認女方拍他屁股及在車廂激吻，並澄清自己是已婚人士，與龍婷清清白白，見面只為了工作。

他指那些相片是在兩個月前，因當天約了傾談演唱會，只是在公司樓下吃東西，並指拍他屁股只是角度問題。

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丘亞葵再指與龍婷完全沒有激吻，只是朋友式的Hello Kiss，錫了一啖面，並非大家所想，又指與太太結婚多年，亦已經與對方解釋清楚。

問到會否與龍婷斷絕來往，他說：「都係同以前一樣啦，只限於工作上見，其他時間就唔見私下見面。」又為事件向太太及龍婷致歉。

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