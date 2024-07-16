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親子遊注意｜KOL推介1個搭飛機最舒適睡姿　專家批愚蠢：恐致雙腿骨折

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撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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KOL推介1個搭飛機最舒適睡姿，專家指恐致雙腿骨折。

【飛機/搭飛機/睡姿/旅行/旅遊/親子遊】不少人搭飛機都希望有覺好瞓，特別是搭長途機，最怕眼光光等天光。早前有女乘客分享用一個在飛機上最舒適的睡覺姿勢，引起網民熱議並仿效。不過有專家卻批評做法愚蠢，更警告假如發生緊急情況，恐導致雙腿骨折。

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旅遊貼士｜KOL推介搭飛機最舒適睡姿

外國KOL布魯克（Brooke）最近在TikTok拍片示範在飛機上最舒適的睡姿，她首先拿出頭枕，然後把面埋進前方座椅背面，再將雙腿彎曲，摺疊至胸前，接著用安全帶繫住腳踝。布魯克表示，這個姿勢相當放鬆，還能避免四肢接觸到鄰座乘客。

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布魯克接受美國雜誌《時人》訪問時透露，自己每個月必須飛行2至4次，每趟航班平均超過4小時，經過多年的嘗試，終於在經濟艙內有限的空間，找到最舒適的睡姿。

布魯克指出，知道有空中服務員和其他旅遊專家反對這種做法，強調「我不會在起飛或降落時這麼做，只有在達到巡航高度、人們開始在客艙裡走來走去時，才會這麼做」，如果遇到氣流，會立刻恢復正確坐姿。

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旅遊貼士｜專家：可致2個危險後果

不過，很多專家反對此做法，「睡眠醫生」（The Sleep Doctor）創辦人布魯斯（Dr. Michael Breus）更痛批，這是他見過最愚蠢的想法之一，「如果遇到緊急情況，我猜雙腿都會斷掉。如果遇到輕微氣流，可能還會發生頭部受傷等問題」。

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布魯斯又指出，在飛機上入睡其實不難，有不少方法可以改善睡眠品質，例如使用眼罩、服用輕度助眠保健食品等。

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孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科醫生張傑建議爸媽可以做以下措施來保護孩子。

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