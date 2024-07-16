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香港小姐丨當年發展不及楊思琦心淡離巢　鍾沛枝傳已嫁人做少奶生活富泰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

已淡出幕前的港姐早前晒慶生照！

鍾沛枝（Gigi）於2001年參選港姐奪得亞軍後入行，同屆冠軍為楊思琦，現年42 歲歲的鍾沛枝已淡出娛圈多年，但不時會於社交網分享其近況。

早前鍾沛枝晒出於日本慶生的照片，已息影的她Keep得不錯，甚至靚過選港姐之時，壽星女更撰文道：

今年的生日旅程真的很滿足
一天四餐的節奏
胖成豬
今年不吃蛋糕了，
因為實在不喜歡吃甜的，不想浪費食物 

香港小姐｜楊思琦被梁思浩開名直指扮可憐　本尊出Po回應火藥味濃

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樣貌身材都更勝從前

翻看鍾沛枝的社交網，過往一年她分享不少於日本街頭拍攝的照片，日前她上載數張個人照兼寫道：「半年沒有出國了，我回到東京了，前幾天真的很熱，昨天下雨今天回到27度，涼快很多了，喝了世界第一咖啡，居然沒有很驚艶的感覺哈哈。可能我不懂。」

身穿背心的鍾沛枝露腰「降溫」，側面看更凸顯出驕人上圍，真係無論美貌抑或身材都更勝從前！

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前港姐已嫁人做少奶？

鍾沛枝於TVB發展期間以主持工作為主，劇集方面只演過《金牌冰人》、《天涯俠醫》、《酒店風雲》等，當年基本上每個月都「爆騷」，月入達3至4萬元，但鍾沛枝覺得收費台沒有人看，覺得發展不及楊思琦，最後決心離巢。

離巢後她曾做過航空公司地勤，及至2010年，她轉行加入美容行業，又曾於父母於上環經營的老字號燒臘檔幫忙。早年有傳鍾沛枝已嫁人做少奶奶，從其社交網發配不少「老公視角」的美照。

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