親子好去處︱馬來西亞「鐵飯碗」落戶旺角　親子打卡學習娘惹菜文化

▲ 旺角豉油街新開「鐵飯碗咖啡屋」，以南洋老街風情為主題，主打娘惹菜式，適合一家大小來試味和打卡！

最近天氣時熱時雨，讓人總想吃些濃味菜式刺激味蕾。旺角豉油街日前新開一間「鐵飯碗咖啡屋」，以南洋老街風情為主題，融合馬來西亞街頭風格壁畫元素，及復古霓虹燈設計，餐廳主打娘惹菜式，適合一家大小來試味和打卡！

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鐵飯碗的英文名稱「Tiffin Lunch Box」，Tiffin意指午餐或茶餐，是東南亞早期人民在外工作日常帶備的三層手提鐵飯壺，當地的婦女會準備好家常飯菜放在三層鐵飯碗中，讓出門工作的丈夫或到校上學的子女帶走，在外吃到家常味道，既健康又美味。

鐵飯碗的廚師團隊有超過20年入廚經驗，主要來自馬來西亞加影（Kajang），當地出品的沙嗲以花生醬濃香誘人著稱，祖傳配方搭配獨特的東南亞香料，帶來層次豐富的口感，所以來到鐵飯碗必吃串燒，吃時別忘了在肉上鋪上厚厚的加影沙嗲醬，味道香甜又惹味。

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除串燒之外，餐廳亦主打特色的娘惹菜式，家長可讓子女認識一下娘惹文化。娘惹文化是馬來西亞的文化遺產之一，源於馬來語Baba Nyonya峇峇娘惹一詞，通常用來形容馬來人及華人混血後裔，經過多年的融合及演變，已發展出獨特的地方色彩風格。鐵飯碗融合了馬來西亞的香料和中國傳統烹飪精髓，使用椰漿、香葉和香料為主要調味，再加上主廚家傳的配方，讓菜式別樹一格，招牌菜包括海南燒雞飯、椰漿飯、砂煲伊麵、咖喱雞、即烤蕉葉美食以及其他地道小食等。

跟小朋友來到鐵飯碗，家長為他們打卡也是必須！餐應樓高三層，特別邀請了本地文字藝術家甘聖欣為6米高的外牆及室內空間進行手繪壁畫創作，外牆以馬六甲殖民時期的建築為設計靈感，描繪出彩色排屋、三輪人力車及檳榔樹等南洋文化；室內設計亦不遜色，手繪壁畫呈現了街頭人民生活，同時配搭復古的霓虹燈裝置，別具格調；貴賓房並展出60年代相片，配上傳統家具、娘惹服飾及南洋花磚等，讓人瞬間穿越時空，回到了往昔的馬來西亞。

鐵飯碗咖啡屋

地址︰九龍旺角豉油街36-41號榮高樓2號舖

電話︰6121 9960

營業時間︰11:30 – 22:30

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