飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈

▲ 方力申到倫敦睇溫布頓網球賽遇上荷里活巨星湯告魯斯。

「飛魚王子」方力申為天才小泳手轟香港泳總成全城熱話,而小方近日為此時奔波,不過也抽時間輕鬆一下,日前到英國睇溫布頓網球錦標賽,今次與方力申同行包括有東亞銀行後人李家彤(Antonia)。

小方在個人IG分享到倫敦睇溫布頓網球錦標賽男單決賽的照片,寫道:「男單決賽,聽講最平一萬蚊美金一張飛,有冇人要……我張飛梗係唔賣啦,男單決賽咁好睇!」身穿上粉紅色西裝褸襯白色西褲入場的方力申表示,外國人也表示欣賞他這套衫。

方力申與湯告魯斯傾偈

而且小方更在場集郵,當中便有荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)。他在場內遇到湯告魯斯,在短片中更可見二人言談甚歡,方力手更輕拍湯告魯斯手臂,說︰「Thank you so much,love you so much。」

之後,湯告魯斯連搥打方力申腹部,似乎甚老友,湯告魯斯並在方力申的場刊簽名,上款寫Lik Sun Fong,小方稱︰「佢守諾言,簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈,佢好好人,我遲啲再分享呢個故事!」

另外,周杰倫與太太昆凌也有到當地睇波,小方亦有與周董合照。