  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

方力申到倫敦睇溫布頓網球賽遇上荷里活巨星湯告魯斯。

「飛魚王子」方力申為天才小泳手轟香港泳總成全城熱話，而小方近日為此時奔波，不過也抽時間輕鬆一下，日前到英國睇溫布頓網球錦標賽，今次與方力申同行包括有東亞銀行後人李家彤（Antonia）。

小方在個人IG分享到倫敦睇溫布頓網球錦標賽男單決賽的照片，寫道：「男單決賽，聽講最平一萬蚊美金一張飛，有冇人要……我張飛梗係唔賣啦，男單決賽咁好睇！」身穿上粉紅色西裝褸襯白色西褲入場的方力申表示，外國人也表示欣賞他這套衫。

飛魚王子丨前TVB新聞之花「冧樣」訪問方力申舊片翻hit　何佩珊發文解釋真相

點擊圖片放大
+9
+8

方力申與湯告魯斯傾偈

而且小方更在場集郵，當中便有荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）。他在場內遇到湯告魯斯，在短片中更可見二人言談甚歡，方力手更輕拍湯告魯斯手臂，說︰「Thank you so much，love you so much。」

之後，湯告魯斯連搥打方力申腹部，似乎甚老友，湯告魯斯並在方力申的場刊簽名，上款寫Lik Sun Fong，小方稱︰「佢守諾言，簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈，佢好好人，我遲啲再分享呢個故事！」

另外，周杰倫與太太昆凌也有到當地睇波，小方亦有與周董合照。

相關文章

方力申批評泳總｜9歲泳手被拒參與錦標賽　小方再批總會欠透明：絕對會繼續爭取
10:17 2024/07/08
方力申批評泳總｜9歲泳手被拒參與錦標賽　小方再批總會欠透明：絕對會繼續爭取
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
10:28 2024/07/11
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
17:54 2024/07/09
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅

你可能感興趣

方力申批評泳總｜9歲泳手被拒參與錦標賽　小方再批總會欠透明：絕對會繼續爭取
10:17 2024/07/08
方力申批評泳總｜9歲泳手被拒參與錦標賽　小方再批總會欠透明：絕對會繼續爭取
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
10:28 2024/07/11
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
17:54 2024/07/09
鄧麗欣被揭與6呎高大隻仔男甜蜜買餸　圈中小富婆Stephy騷4000呎豪宅
方力申 湯告魯斯 周杰倫 昆凌 娛樂人物職業 演員 歌手 網球

最高瀏覽

學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】