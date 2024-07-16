飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈

▲ 方力申到倫敦睇溫布頓網球賽遇上荷里活巨星湯告魯斯。

「飛魚王子」方力申為天才小泳手轟香港泳總成全城熱話，而小方近日為此時奔波，不過也抽時間輕鬆一下，日前到英國睇溫布頓網球錦標賽，今次與方力申同行包括有東亞銀行後人李家彤（Antonia）。

小方在個人IG分享到倫敦睇溫布頓網球錦標賽男單決賽的照片，寫道：「男單決賽，聽講最平一萬蚊美金一張飛，有冇人要……我張飛梗係唔賣啦，男單決賽咁好睇！」身穿上粉紅色西裝褸襯白色西褲入場的方力申表示，外國人也表示欣賞他這套衫。

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方力申與湯告魯斯傾偈

而且小方更在場集郵，當中便有荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）。他在場內遇到湯告魯斯，在短片中更可見二人言談甚歡，方力手更輕拍湯告魯斯手臂，說︰「Thank you so much，love you so much。」

之後，湯告魯斯連搥打方力申腹部，似乎甚老友，湯告魯斯並在方力申的場刊簽名，上款寫Lik Sun Fong，小方稱︰「佢守諾言，簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈，佢好好人，我遲啲再分享呢個故事！」

另外，周杰倫與太太昆凌也有到當地睇波，小方亦有與周董合照。