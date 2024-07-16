升中派位2024｜男生擁音樂天賦精通3種樂器　口琴精英考入英皇昐成出色演奏家

▲ 黃珞珈同學自小擁音樂天賦精通3種樂器，成功考入英皇昐成出色演奏家。

【升中派位/英皇書院同學會小學】人生走過挫折，才會獲得成功。英皇書院同學會小學的小六學生黃珞珈，憑著努力不懈的讀書態度，在首階段的自行分配學位已獲英皇書院取錄。成績一向名列前茅的他，在音樂上也獲得不少成就，年紀輕輕已被獲邀到美國演奏鋼琴。珞珈讀書路上看似平坦無阻，實際上他曾因成績下滑而受情緒困擾，需要尋求社工輔導，幸好最後他找到適合自己的讀書法，才走出困境取得好成績。

就讀英皇書院同學會小學的珞珈，雖然自認是「怕羞草」，但在學習上卻會「主動出撃」，平日只要遇到問題便會向老師請教，以讓成績可以維持在10名以內。對於能夠入讀英皇書院，珞珈也感開心，坦言小時候早被該校的「書卷味」建築吸引。

小時候住在英皇書院對面，見到紅磚外牆，花崗石的柱拱門，很有古典的書卷味。

▲ 珞珈父母眼見兒子對音樂的天分，讓他4歲時學習鋼琴。（陳慧安攝）

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升中派位2024｜鋼琴口琴樣樣皆精

珞珈除了成績出眾外，在音樂上也有出色的表現。從小對音樂旋律敏感的他，短時間便可以將整首曲目完整彈奏出來，父母眼見兒子對音樂的天分，便讓他學習鋼琴，「小時候只要將歌曲多聽幾次，便可以把整首歌的旋律彈出來，所以我4歲的時候父母讓我嘗試學鋼琴」，至今學琴7年的他，正準備鋼琴演奏級的考試，以往也從多個本地和海外鋼琴比賽中得獎，今年更獲邀在美國世界百大廳院之一的美國紐約卡內基音樂廳表演。

鋼琴就像我的朋友，再不是一種樂器，我很享受鋼琴帶給我的刻苦，同時也很享受帶給我的樂趣。

除了鋼琴外，珞珈也有學二胡，同時也是校內的口琴精英隊，雖然要兩樣兼備，但他依然投放不少時間在練口琴上。負責口琴精英隊的陳潔儀主任表示，珞珈即使「身兼多職」，也會盡量爭取時間練習，「早上很早回來，爭取半小時的練習，又或只有10至15分鐘的小息都會練」。勤奮的練琴，不但是因為珞珈對口琴的喜愛，同時也是為了目標的進發，當中更包括入讀英皇書院的原因。

我的口琴老師，全部都來自英皇書院，他們出類拔萃，我以他們為目標，所以選擇英皇。

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升中派位2024｜成績下滑陷情緒困擾

成績向來出眾的珞珈，曾因一次失手陷情緒困擾。他憶述在一次的呈分試中，中文科成績由向來的8、90分，跌至76分。面對成績下滑，珞珈沮喪受挫，更一度因學業壓力而情緒低落。幸好得到社工和家人的支持下，走出困境。這次的經歷，珞珈也明白需要找到適合自己讀書的方法，因此他也主動要求補習中文，「對症下藥」使成績慢慢變好。

▲ 黃珞珈同學精通3種樂器，包括口琴、鋼琴和二胡。（陳慧安攝）

升中派位2024｜分配時間 平衡學業音樂練習

既要練琴，又要溫習完成功課，珞珈分享他能夠兩者兼備的方法。首先是有效地分配時間珞珈表示，要平衡多方面的發展，唯有在平時下苦功。他又分享平日的時間表，「平日晚飯前，就會完成當日的功課和複習，晚飯後會給自己5至10分鐘的休息，之後便會練習鋼琴、口琴和二胡，而周六日則安排其他音樂訓練。」珞珈坦言，雖然辛苦，但有父母的支持，使他很享受每次的練習。

第二個方法遇到學習問題要即時解決，他表示當日的學習遇到不明白的地方，要立刻找老師請教，以免問題越積越多，同時節省溫習時間。

▲ 珞珈希望未來可以成為演奏家，將音樂的歡樂傳遞給其他人。（陳慧安攝）

升中派位2024｜立志成為演奏家 傳遞歡樂

對於未來的志向，珞珈希望可以成為演奏家，共同發展鋼琴和口琴，將音樂的歡樂傳遞給其他人，他也希望日後可到奧地利維也納進修音樂，到世界五大音樂廳之一的「金色大廳」表演。

我想將音樂帶給全世界，希望大家聽到音樂，就會覺得很開心很歡樂，任何煩惱都拋去另一邊。

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