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許靖韻奪走洪卓立第一次　Angela：我哋互寸比合作多！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

許靖韻日前舉行「THIS CHAPTER 2024許靖韻這一章巡迴音樂會」肇慶站

日前，許靖韻（Angela）舉行「THIS CHAPTER 2024許靖韻這一章巡迴音樂會」肇慶站，肇慶市新區體育中心體育館全場爆滿。這次Angela請來同門師兄洪卓立（Ken）任音樂會嘉賓，二人談到初認識時的對話點滴，爆笑全場。

適逢音樂會於畢業季舉行，Angela便送上《我們的記念冊》一曲給現場剛畢業的同學仔，期間Angela又分享自己剛畢業踏入職場的感受，為同學們打氣加油。

許靖韻拍《被吃掉的靈魂》MV拍到精神分裂　Angela：好好活着係最大勇氣

「THIS CHAPTER 2024許靖韻這一章巡迴音樂會」肇慶站。

洪卓立首當音樂會嘉賓

當晚，Angela請來嘉賓Ken上台合唱《在加納共和國離婚》，Ken大爆自己是首次當音樂會嘉賓，稱：「就算自己公司藝人，都係第一次。我哋識咗十幾年，好少喺台上合作唱歌。」

她坦言一入公司便認識Ken，在很多活動上都見到，二人「互寸」的時候的比合作更多，稱：「嗰陣時我啱啱入公司，又會成日喺活動撞到，我係100%e人，我會成日撩100%i人嘅Ken講嘢，講到佢覺得我好煩，成日叫我收聲，哈哈。我哋嘅友誼就係咁而建立起上嚟。」引來全場笑。隨後，向來感性的Ken在獨唱《回到最愛的那天》時，被歌曲感動落淚。

洪卓立任許靖韻音樂會嘉賓。

彼此期待出合唱歌

音樂會後，Angela及Ken分別於社交平台出post大談音樂會感受，Angela表示感謝Ken將他的第一次「俾咗佢」，隨即引來Ken留言，「你能否write清楚小小（少少）what是first time？」十分搞笑。

Ken亦在自己的社交平台寫道「不知道有沒有機會 真真正正出一首合唱歌呢？」Angela急不及待謂：「快啲啦！」

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