離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯

▲ 一名網友發文，可以從「5先兆」判斷出是否有同事即將離職。

【Executive Mommy/職場文化/離職徵兆】職場上沒有永恆的同事，身邊總會有同事因個人原因而選擇離開。一名網民早前發文總結5大離職先兆，若不想被上司發現自己離心，不妨先抄下來，免辭職不成反被炒。

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樓主早前在社交平台Threads以「同事打算要默默離職前的徵兆」為題發文，總結離職前5個徵兆，先是辦公桌越來越乾淨，個人物品越來越少；其次是上班途中會偷偷離開辦公室，到外面接電話；第三是變得超準時下班；第四是打算把休假都用光；最後是開始計算自己為公司賺多少錢。

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帖文網上發布後了引發逾20萬人次瀏覽、近萬名網友讚好，網友亦一起分享其他離職前的蛛絲馬跡，「還有講話越來越直接」、「開始把辦公室小廢物送人」、「聽你在抱怨工作的時候不再一起罵，而是用關愛的眼神看待你」、「除了公事之外，不再跟主管及一般交情的同事有過多的交流」、「愛幹不幹、不幹走人的態度」、「在廁所時間變長」、「很常常請2小時提早下班，或晚些上班」。

不過有網友質疑第5點與離職有什麼關係時，「第五點有啥用處？公司又不會因為這樣在離職時給分紅？」，原PO直言「思考自己當多久社畜，領了多少錢，幫公司賺多少，處理多少專案、各種績效表現，可以寫進履歷裡面」。亦有網友笑言原PO所言不實，「可是不對呀～我同事這樣都7年了還不離職」。

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