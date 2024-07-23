  • 31°C
香港時間 : 2024723日 (二) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

離職先兆｜同事默默離職前5大徵兆　第2點以為無人知其實好明顯

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一名網友發文，可以從「5先兆」判斷出是否有同事即將離職。

【Executive Mommy/職場文化/離職徵兆】職場上沒有永恆的同事，身邊總會有同事因個人原因而選擇離開。一名網民早前發文總結5大離職先兆，若不想被上司發現自己離心，不妨先抄下來，免辭職不成反被炒。

最新影片推介

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

樓主早前在社交平台Threads以「同事打算要默默離職前的徵兆」為題發文，總結離職前5個徵兆，先是辦公桌越來越乾淨，個人物品越來越少；其次是上班途中會偷偷離開辦公室，到外面接電話；第三是變得超準時下班；第四是打算把休假都用光；最後是開始計算自己為公司賺多少錢。

前世職業｜身體不同部位長痣窺探前世職業　長於下身1部位代表做過8大行業

點擊圖片即睇5大離職前的徵兆：

點擊圖片放大
+4
+3

帖文網上發布後了引發逾20萬人次瀏覽、近萬名網友讚好，網友亦一起分享其他離職前的蛛絲馬跡，「還有講話越來越直接」、「開始把辦公室小廢物送人」、「聽你在抱怨工作的時候不再一起罵，而是用關愛的眼神看待你」、「除了公事之外，不再跟主管及一般交情的同事有過多的交流」、「愛幹不幹、不幹走人的態度」、「在廁所時間變長」、「很常常請2小時提早下班，或晚些上班」。

不過有網友質疑第5點與離職有什麼關係時，「第五點有啥用處？公司又不會因為這樣在離職時給分紅？」，原PO直言「思考自己當多久社畜，領了多少錢，幫公司賺多少，處理多少專案、各種績效表現，可以寫進履歷裡面」。亦有網友笑言原PO所言不實，「可是不對呀～我同事這樣都7年了還不離職」。

炒人時間︱地產天后不諱言最愛星期五炒人 最愛炒呢類員工從不解釋原因

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
16:36 2024/07/10
請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
方健儀| 放棄月入6位數鐵飯碗去「撈散」 方健儀自勉傻人有傻福
23:57 2024/07/10
方健儀| 放棄月入6位數鐵飯碗去「撈散」 方健儀自勉傻人有傻福
時間管理｜40歲後的時間管理大法　許嫣醫生分享4大原則
14:15 2024/07/11
時間管理｜40歲後的時間管理大法　許嫣醫生分享4大原則

你可能感興趣

請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
16:36 2024/07/10
請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
方健儀| 放棄月入6位數鐵飯碗去「撈散」 方健儀自勉傻人有傻福
23:57 2024/07/10
方健儀| 放棄月入6位數鐵飯碗去「撈散」 方健儀自勉傻人有傻福
時間管理｜40歲後的時間管理大法　許嫣醫生分享4大原則
14:15 2024/07/11
時間管理｜40歲後的時間管理大法　許嫣醫生分享4大原則
職場文化 網絡熱話 辭職 社交平台

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）