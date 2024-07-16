DSE放榜出路｜都大LiPACE新開辦15個高級文憑課程　設560個資助學額現正接受報名

▲ 都大LiPACE的學生及畢業生都能走出自己的道路。（有關機構提供）

【DSE/DSE2024/中學文憑試放榜/7月17日放榜/升學出路/都會大學LiPACE】香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）於2024-25學年開辦15個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教育文憑課程。當中有7個高級文憑課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），包括醫療護理、數碼時裝設計、工程學（土木工程）、室內設計、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業，合共560個資助學額。

都大 LiPACE於2024-25學年另有6個高級文憑課程可申請持續進修基金，包括寵物護養及動物輔助治療、犯罪學、心理學、創意文化及媒體實務、工商管理及日本研究。亦有3個高級文憑課程，包括幼兒教育、工商管理、健康及分子檢測，亦可申請學院提供之獎學金。

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就讀都大LiPACE高級文憑課程的學生均有機會按修讀學科到不同機構實習，如香港海洋公園、中航明捷、洲際酒店集團等。升學方面，學院與多間本地及海外專上院校簽訂了協議，畢業生升讀相關學士學位課程可獲豁免或轉移部分學分。

都大LiPACE「健康與分子檢測高級文憑」二年級學生簡誠亨（Ivan）現正於華大基因（BGI）實習，他希望將來能成功考取牌照，成為化驗師。而應屆「旅遊及款待業高級文憑」畢業生陳曉琳（Daisy）即將升讀香港理工大學「酒店管理理學士」。她在學期間透過學院安排到一間五星級酒店實習，因出色表現獲聘為兼職員工，更表示待她畢業後將會聘請她為全職員工。



至於「寵物及動物輔助治療高級文憑」二年級學生梁曉彤（Chloe）表示，正計劃畢業後前往學院合作伙伴台灣大仁科技大學修讀「寵物照護暨美容學士學位」，希望將來能學以致用，開設寵物美容店。



由即日起至7月31日，基礎課程文憑及應用教育文憑課程學生或畢業生，以及應屆香港中學文憑（DSE）考生於網上或即場報讀都大LiPACE高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費。

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