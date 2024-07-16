食用安全｜食物保存不當易腐壞致食物中毒　營養師教5招乾淨帶飯揭4類食物不宜當隔夜飯餸

▲ 食物保存不良易腐壞致食物中毒，營養師教5招乾净帶飯，揭4類食物不宜當隔夜飯餸。

【隔夜飯餸／隔夜菜／帶飯／翻熱食物／剩飯剩菜／食物中毒】不少打工仔返工帶飯都會帶隔夜飯餸，但一定要適當處理後再進食！台灣營養師品瑄表示，食物保存不當，容易腐壞酸臭，不小心吃下肚恐食物中毒。為此，她分享5招讓帶飯既乾淨又衛生。

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台灣營養師品瑄在Facebook個人專頁發文表示，許多家長或上班族都會在前一晚或好幾天前準備便當，但食物保存不良容易腐壞酸臭，尤其是在這種炎熱天氣下要更加留意，一不小心吃下肚會釀成食物中毒。她還整理了帶飯的５大重點，讓便當不易變質，乾淨又衛生。

帶飯5大重點

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食安中心：隔夜菜含亞硝酸鹽

本港食安中心指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

食安中心建議，不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心又指出，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

不宜翻熱的食物

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，有7種食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

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米飯加熱不是問題，只是此前的儲存方式錯誤，可隨時引致食物中毒。未煮熟的生米本身含有可引致食物中毒的細菌孢子，煮熟後仍然生存，若之後米飯留在室溫，孢子會急速繁殖，並製造毒素，可引致嘔吐或腹瀉，即使翻熱後亦不能消除這些孢子。

處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。

常見4大謬誤如下：

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安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

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