  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 19:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜食物保存不當易腐壞致食物中毒　營養師教5招乾淨帶飯揭4類食物不宜當隔夜飯餸

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

食物保存不良易腐壞致食物中毒，營養師教5招乾净帶飯，揭4類食物不宜當隔夜飯餸。

【隔夜飯餸／隔夜菜／帶飯／翻熱食物／剩飯剩菜／食物中毒】不少打工仔返工帶飯都會帶隔夜飯餸，但一定要適當處理後再進食！台灣營養師品瑄表示，食物保存不當，容易腐壞酸臭，不小心吃下肚恐食物中毒。為此，她分享5招讓帶飯既乾淨又衛生。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃

台灣營養師品瑄在Facebook個人專頁發文表示，許多家長或上班族都會在前一晚或好幾天前準備便當，但食物保存不良容易腐壞酸臭，尤其是在這種炎熱天氣下要更加留意，一不小心吃下肚會釀成食物中毒。她還整理了帶飯的５大重點，讓便當不易變質，乾淨又衛生。

帶飯5大重點

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒　致急性腎衰竭5個月後失明癱瘓【附食安中心建議】

食安中心：隔夜菜含亞硝酸鹽

本港食安中心指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

食安中心建議，不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心又指出，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

不宜翻熱的食物

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，有7種食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

點擊圖片放大
+3
+2

米飯加熱不是問題，只是此前的儲存方式錯誤，可隨時引致食物中毒。未煮熟的生米本身含有可引致食物中毒的細菌孢子，煮熟後仍然生存，若之後米飯留在室溫，孢子會急速繁殖，並製造毒素，可引致嘔吐或腹瀉，即使翻熱後亦不能消除這些孢子。

處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。

常見4大謬誤如下：

點擊圖片放大
+3
+2

安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

食用安全｜食隔夜餸後神志不清　30多歲男血液顏色有異　急送ICU揭一物中毒
19:05 2023/12/13
食用安全｜食隔夜餸後神志不清　30多歲男血液顏色有異　急送ICU揭一物中毒
【食用安全】食雪櫃隔夜麵中毒引發敗血症 19歲男手指雙腿需截肢保命
12:51 2023/09/23
【食用安全】食雪櫃隔夜麵中毒引發敗血症 19歲男手指雙腿需截肢保命
【食用安全】營養師推介6款適合帶飯蔬菜　7種食物不宜用微波爐「翻叮」
17:23 2023/04/27
【食用安全】營養師推介6款適合帶飯蔬菜　7種食物不宜用微波爐「翻叮」

你可能感興趣

食用安全｜食隔夜餸後神志不清　30多歲男血液顏色有異　急送ICU揭一物中毒
19:05 2023/12/13
食用安全｜食隔夜餸後神志不清　30多歲男血液顏色有異　急送ICU揭一物中毒
【食用安全】食雪櫃隔夜麵中毒引發敗血症 19歲男手指雙腿需截肢保命
12:51 2023/09/23
【食用安全】食雪櫃隔夜麵中毒引發敗血症 19歲男手指雙腿需截肢保命
【食用安全】營養師推介6款適合帶飯蔬菜　7種食物不宜用微波爐「翻叮」
17:23 2023/04/27
【食用安全】營養師推介6款適合帶飯蔬菜　7種食物不宜用微波爐「翻叮」
健康問題 食用安全 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人