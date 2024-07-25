親子好去處｜深水埗配水庫8月起免預約　歐陸風百年古蹟秘境免費入場

▲ 水務署宣布市民由8月1日起，毋須預約便可進場參觀前深水埗配水庫。

【免費親子好去處/百年古蹟/深水埗/主教山配水庫/一級歷史建築/自助導賞遊】不少家長暑假想帶小朋友參觀文化古跡，但又不想做好多麻煩預約手續，去前深水埗主教山配水庫的自助導賞團就適合一眾「懶人媽媽」！水務署前年開始推出主教山配水庫百年古蹟自助導賞團，每次推出名額都必定爆滿，15日水務署宣布為方便市民觀賞前深水埗配水庫內部結構，由8月1日起，毋須預約即可進場參觀！

最新影片：

參觀配水庫｜8月起毋須預約即可參觀

前深水埗配水庫在2021年6月獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築，經水務署修復後開放導賞團，及於2022年10月加設自助導賞遊予公眾參觀。參觀以導賞團形式進行，附設語音導賞，每團最多可以容納70人！由於每次開自助導賞遊的參加者眾多，每次推出名額都即時爆滿，有見及此，水務署於周一宣布市民由8月1日起，毋須預約便可進場參觀，有關網上預約參觀前深水埗配水庫安排將於8月起取消。

場地可容納人數上限為100人，届時將以先到先得方式安排參觀人士入場，水務署希望市民認識這個為本港第一個以圓形築成的地下配水庫的歷史背景和欣賞其內部結構，從而提升對水務歷史建築及文物保育的意識。

▲ 前深水埗配水庫在2021年6月獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築，經水務署修復後開放導賞團。（圖片來源：香港旅遊發展局官方網站）

參觀配水庫｜一級歷史建築前深水埗配水庫導賞遊

隨著九龍半島人口迅速增長，政府發現單靠地下水的供應無法提供足夠水源，在1902年正式開展九龍重力自流供水計劃，將食水輸送至3個配水庫，當中包括1904年完工的前深水埗配水庫，供應食水給九龍塘、深水埗及石硤尾一帶居民。

在1970年，能容納3千萬加侖容量的石硤尾食水配水庫投入服務，穩定供水給深水埗居民，因此容量相對較小的前深水埗配水庫便在1970年正式停用。在2021年6月，前深水埗配水庫正式獲認證為一級歷史建築，其結合歐陸風花崗石柱與仿羅馬紅磚拱券的建築風格吸引大量市民參觀。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

深水埗配水庫參觀詳情

地址：深水埗石硤尾窩仔山山頂

參觀容納人數：最多容納100人（須預先登記，8月起免預約入場）

日期：星期一至星期日（每月首個周二為休館日）

時間：09:00-12:00、14:00-17:00（每日截止入場時間為11:30及16:30）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】