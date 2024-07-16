DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁 一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色
撰文： 王明芳
發布時間： 14 分鐘前
最後更新： 3 分鐘前
【DSE 2024/DSE放榜/中學文憑試/放榜/叩門/JUPAS改選/DSE出路】正所謂「條條大路通羅馬」，現時香港一共有多達12間大學，包括8間教資會資助大學及4間自資大學，另外還有10間可頒授學位的高等教育院校。因此即使DSE成績未如理想，也不用過於彷徨，以下提供7種接駁大學的課程資訊及就業出路詳情給一眾DSE考生！
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1. 副學士（Associate Degree）
副學士是副學位 (Sub-degree Programme) 的一種，一般為修讀時期為兩年，分為自資或資助課程，副學士畢業後可透過非聯招（Non-Jupas）方式報讀教資會資助學士學位課程（UGC）或報讀自資學士學位課程，通常副學士畢業生更容易進入學院的直屬大學。
不過假如副學士成績仍未如理想，需考慮報讀銜接學士學位（Top-up degree），這類課程一般會給予入讀學生一定程度的學分豁免，學生只需再以全日制、兼讀制或混合模式修畢餘下課程，就可以取得學士學位。
香港大學附屬學院（HKU SPACE）
|2023年升學比率
|72%（19%升讀港大，8%升讀中大）
|每年學費*
|約$59,000-$70,000
|網站
|【按此】
香港浸會大學國際學院 （HKBU CIE）
|2023年升學比率
|90.7%
|每年學費*
|約$60,600
|網站
|【按此】
香港理工大學香港專上學院 （HKCC）
|2023年升學比率
|90.2%
|每年學費*
|約$79,390-$86,395
|網站
|【按此】
香港城市大學專上學院/香港伍倫貢學院 （CCCU/UOW）
|2023升學比率
|90.3%
|每年學費*
|約$59,850-$88,100
|網站
|【按此】
*學院每年會因應情況調整學費，同學須按所屬級別繳交新訂定的學費。學費每年分兩期繳交，並須於新學期開課前繳付。
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2. 高級文憑（High Diploma）
高級文憑 (High Dip) 亦是副學位 (Sub-degree Programme) 的一種，但較著重職業導向訓練及專業知識，而每年都有一定數量的高級文憑畢業生成功升讀學士學位課程。同學一般可以透過 JUPAS SSSDP 報名，或直接向高級文憑課程機構提交申請。
高級文憑與副學士同為資歷架構第四級，而有部分公務員職位亦承認高級文憑作為入職學歷，因此考生亦可以選擇升讀High Dip作為出路。
職業訓練局（VTC）
|院校特色
|提供近100個政府認可的高級學科課程，學科廣泛，包括健康與生命科學、商業、幼兒教育、設計、工程等。
|網站
|【按此】
香港專業教育學院（IVE）
|院校特色
|VTC轄下機構，提供專業的職業導向課程。
|網站
|【按此】
香港知專設計學院（HKDI）
|院校特色
|提供具國際水平的設計教育及持續進修課程，包括建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體、以及時裝及形象設計等。
|網站
|【按此】
香港大學專業進修學院（HKU SPACE）
|院校特色
|提供西班牙文課程，包括翻譯、建築、中文傳意、室內設計等。
|網站
|【按此】
香港浸信會大學持續教育學院（HKBU SCE）
|院校特色
|強調師資專業，提供商業設計、幼兒教育、管理等課程。
|網站
|【按此】
香港專業進修學校（HKCT）
|院校特色
|學科範疇涵蓋運動、網絡安全、物聯網工程、音樂製作、紀律部隊、旅遊及酒店款待、西式廚藝、美容等。
|網站
|【按此】
香港伍倫貢學院（UOW）
|院校特色
|提供商業、工程、設計等課程，強調理論與實務結合。
|網站
|【按此】
嶺南大學持續進修學院（LIFE）
|院校特色
|注重全民教育，提供商業、社會科學、語言等課程
|網站
|【按此】
香港中文大學主修進修學院（CUSCS）
|院校特色
|強調專業技能和實務經驗，提供語言、商業、社會科學等課程。
|網站
|【按此】
香港理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）
|院校特色
|提供飛機服務工程、社會工作、電機工程等高級文憑課程。
|網站
|【按此】
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3. 經評審本地自資學士學位課程
自資學士學位（Self-financing Degree）是非政府資助的學位課程，相對資助資助學士學位，學費通常比較昂貴。經評審本地自資學士學位課程的院校共有15間，以下介紹主要6間自資院校：
香港樹仁大學（HKSYU）
|院校特色
|強調全人教育，提供人文學科和社會科學課程。
|每年學費*
|約$70,000-$85,000
香港恒生大學（HSUHK）
|院校特色
|提供商業與管理課程，強調實務導向。
|每年學費*
|約$80,000-$100,000
香港都會大學（HKMU）
|院校特色
|提供彈性學習模式。
|每年學費*
|約$70,000-$90,000
聖方濟各大學（SFU)
|院校特色
|提供社會工作和教育相關課程。
|每年學費*
|約$70,000-$85,000
珠海學院（HKCHC）
|院校特色
|提供建築、傳理和商業課程。
|每年學費*
|約$70,000-$90,000
東華學院（TWC）
|院校特色
|提供醫療護理與健康科學相關課程。
|每年學費*
|約$75,000-$95,000
*香港特區政府提供「指定專業/界別課程資助」（SSSDP）及「為修讀香港自資本科課程計劃學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），可減免學生的學費負擔， NMTSS資助額在2023/24學年為每年港幣33,200元。
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4. 職訓局（VTC）課程
職訓局提供偏向專業職業訓練課程，主要教授相關行業的專業技能，例如飛機維修、專業美容、酒店業等。職專文憑的大學生（於2017/18學年或以前入讀的學生須完成指定升學單元）將符合報讀高級文憑課程的一般入學條件。
職訓局3大熱門課程包括飯店營運管理（Hotel Operations Management）、醫療保健（Health Care）、資訊科技相關課程（Information Technology related programs）等。
5. 毅進文憑課程
毅進主要提供職業導向課程，教授業界的專業技能，例如創意廣告設計、紀律部隊、咖啡調配及西式糕點製作科等。學生畢業後將被視作持有文憑試五科達2級（包括中英文）程度，滿足報考相關專上課程或政府職位的條件。
6. 海外升學
如果不想在本地升學，亦可以考慮出國留學。要注意不同國家申請海外留學的機制皆有不同，部分國家會要求學生進入大學先修班或社區學院，再銜接至學位課程。
7. 重讀或自修
若不滿意DSE考試成績，亦可考慮重讀或自修中六課程，經老師或升學主任同意，可選擇自修中六課程，亦可選擇報名坊間日校或夜校全日制香港中學文憑課程（中六），複習文憑試知識。
各位同學要記得DSE絕對不是「一試定生死」，只要做好準備，即使放榜成績未如理想，依然可以繼續升學，為未來的學業及就業鋪路。各位學生應與家人商量並考慮自身能力及個人興趣等不同因素，做出適當的決定及準備，擁抱生命無限可能！
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