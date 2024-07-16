DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁　一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色

▲ 正所謂「條條大路通羅馬」，就算DSE成績未如理想也不用過於彷徨，即睇7種接駁大學的課程及就業出路資訊給一眾DSE放榜生！

【DSE 2024/DSE放榜/中學文憑試/放榜/叩門/JUPAS改選/DSE出路】正所謂「條條大路通羅馬」，現時香港一共有多達12間大學，包括8間教資會資助大學及4間自資大學，另外還有10間可頒授學位的高等教育院校。因此即使DSE成績未如理想，也不用過於彷徨，以下提供7種接駁大學的課程資訊及就業出路詳情給一眾DSE考生！

最新影片：

1. 副學士（Associate Degree）

副學士是副學位 (Sub-degree Programme) 的一種，一般為修讀時期為兩年，分為自資或資助課程，副學士畢業後可透過非聯招（Non-Jupas）方式報讀教資會資助學士學位課程（UGC）或報讀自資學士學位課程，通常副學士畢業生更容易進入學院的直屬大學。

不過假如副學士成績仍未如理想，需考慮報讀銜接學士學位（Top-up degree），這類課程一般會給予入讀學生一定程度的學分豁免，學生只需再以全日制、兼讀制或混合模式修畢餘下課程，就可以取得學士學位。

香港大學附屬學院（HKU SPACE）

2023年升學比率 72%（19%升讀港大，8%升讀中大） 每年學費* 約$59,000-$70,000 網站 【按此】

香港浸會大學國際學院 （HKBU CIE）

2023年升學比率 90.7% 每年學費* 約$60,600 網站 【按此】

香港理工大學香港專上學院 （HKCC）

2023年升學比率 90.2% 每年學費* 約$79,390-$86,395 網站 【按此】

香港城市大學專上學院/香港伍倫貢學院 （CCCU/UOW）

2023升學比率 90.3% 每年學費* 約$59,850-$88,100 網站 【按此】

*學院每年會因應情況調整學費，同學須按所屬級別繳交新訂定的學費。學費每年分兩期繳交，並須於新學期開課前繳付。

DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist 一文看清13樣必備物品

2. 高級文憑（High Diploma）

高級文憑 (High Dip) 亦是副學位 (Sub-degree Programme) 的一種，但較著重職業導向訓練及專業知識，而每年都有一定數量的高級文憑畢業生成功升讀學士學位課程。同學一般可以透過 JUPAS SSSDP 報名，或直接向高級文憑課程機構提交申請。

高級文憑與副學士同為資歷架構第四級，而有部分公務員職位亦承認高級文憑作為入職學歷，因此考生亦可以選擇升讀High Dip作為出路。

職業訓練局（VTC）

院校特色 提供近100個政府認可的高級學科課程，學科廣泛，包括健康與生命科學、商業、幼兒教育、設計、工程等。 網站 【按此】

香港專業教育學院（IVE）

院校特色 VTC轄下機構，提供專業的職業導向課程。 網站 【按此】

香港知專設計學院（HKDI）

院校特色 提供具國際水平的設計教育及持續進修課程，包括建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體、以及時裝及形象設計等。 網站 【按此】

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）

院校特色 提供西班牙文課程，包括翻譯、建築、中文傳意、室內設計等。 網站 【按此】

香港浸信會大學持續教育學院（HKBU SCE）

院校特色 強調師資專業，提供商業設計、幼兒教育、管理等課程。 網站 【按此】

香港專業進修學校（HKCT）

院校特色 學科範疇涵蓋運動、網絡安全、物聯網工程、音樂製作、紀律部隊、旅遊及酒店款待、西式廚藝、美容等。 網站 【按此】

香港伍倫貢學院（UOW）

院校特色 提供商業、工程、設計等課程，強調理論與實務結合。 網站 【按此】

嶺南大學持續進修學院（LIFE）

院校特色 注重全民教育，提供商業、社會科學、語言等課程 網站 【按此】



香港中文大學主修進修學院（CUSCS）

院校特色 強調專業技能和實務經驗，提供語言、商業、社會科學等課程。 網站 【按此】

香港理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）

院校特色 提供飛機服務工程、社會工作、電機工程等高級文憑課程。 網站 【按此】

DSE放榜2024｜DSE放榜2024懶人包 重要日期/必備物品/成績覆核/JUPAS改選攻略

3. 經評審本地自資學士學位課程

自資學士學位（Self-financing Degree）是非政府資助的學位課程，相對資助資助學士學位，學費通常比較昂貴。經評審本地自資學士學位課程的院校共有15間，以下介紹主要6間自資院校：

香港樹仁大學（HKSYU）

院校特色 強調全人教育，提供人文學科和社會科學課程。 每年學費* 約$70,000-$85,000

香港恒生大學（HSUHK）

院校特色 提供商業與管理課程，強調實務導向。 每年學費* 約$80,000-$100,000

香港都會大學（HKMU）

院校特色 提供彈性學習模式。 每年學費* 約$70,000-$90,000

聖方濟各大學（SFU)

院校特色 提供社會工作和教育相關課程。 每年學費* 約$70,000-$85,000

珠海學院（HKCHC）

院校特色 提供建築、傳理和商業課程。 每年學費* 約$70,000-$90,000

東華學院（TWC）

院校特色 提供醫療護理與健康科學相關課程。 每年學費* 約$75,000-$95,000

*香港特區政府提供「指定專業/界別課程資助」（SSSDP）及「為修讀香港自資本科課程計劃學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），可減免學生的學費負擔， NMTSS資助額在2023/24學年為每年港幣33,200元。

DSE放榜2024｜DSE放榜日倒數壓力爆煲 12招減壓大法放鬆心情+緩解焦慮

4. 職訓局（VTC）課程

職訓局提供偏向專業職業訓練課程，主要教授相關行業的專業技能，例如飛機維修、專業美容、酒店業等。職專文憑的大學生（於2017/18學年或以前入讀的學生須完成指定升學單元）將符合報讀高級文憑課程的一般入學條件。

職訓局3大熱門課程包括飯店營運管理（Hotel Operations Management）、醫療保健（Health Care）、資訊科技相關課程（Information Technology related programs）等。

5. 毅進文憑課程

毅進主要提供職業導向課程，教授業界的專業技能，例如創意廣告設計、紀律部隊、咖啡調配及西式糕點製作科等。學生畢業後將被視作持有文憑試五科達2級（包括中英文）程度，滿足報考相關專上課程或政府職位的條件。

6. 海外升學

如果不想在本地升學，亦可以考慮出國留學。要注意不同國家申請海外留學的機制皆有不同，部分國家會要求學生進入大學先修班或社區學院，再銜接至學位課程。

7. 重讀或自修

若不滿意DSE考試成績，亦可考慮重讀或自修中六課程，經老師或升學主任同意，可選擇自修中六課程，亦可選擇報名坊間日校或夜校全日制香港中學文憑課程（中六），複習文憑試知識。

各位同學要記得DSE絕對不是「一試定生死」，只要做好準備，即使放榜成績未如理想，依然可以繼續升學，為未來的學業及就業鋪路。各位學生應與家人商量並考慮自身能力及個人興趣等不同因素，做出適當的決定及準備，擁抱生命無限可能！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】