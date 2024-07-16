遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光

【內地／網紅／泰國／澳門／綁架／撕票】震驚中港台的內地女網紅遊泰國慘遭肢解案，案情再有新進展。據澳門司警表示，涉案的34歲馬姓男疑犯日前潛逃澳門，在當舖典當假錶，因而被拘捕，目前馬男已移交給內地警方。

綜合內地傳媒報道，38歲的女網紅Yan Ruimin（兗女）在今年6月底獨自前往泰國旅遊，與一名安徽籍34歲男子Ma Yanqing（馬男）見面後失蹤，家人其後報案。泰國警方於是作出調查，由於有CCTV曾拍到馬男與兗女失蹤前曾有會面，並有牽手行為，因此懷疑馬男有重大作案嫌疑。

另一方面，泰國警方亦於7月13日在北柳府一處茂密森林包圍的池塘附近，發現人體腿部殘骸，懷疑是屬於兗女。警方推測，疑犯於7月3日凌晨將兗女殺害後，便分解屍體，再用黑色膠袋將屍骸包裹，裝入粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點棄屍。對於早前死者家屬曾被疑犯謠傳曾勒索100萬元人民幣，7月14日，曼谷警察廳副指揮官公佈最新進展，則排除了勒索動機，重點關注感情衝突和盜竊財產的可能性。

據了解，涉案馬男於本月10日到澳門一間當舖，因典當假錶，被職員發現後報警。司警其後於氹仔客運碼頭將他截獲，疑犯當時正準備前往香港。司警經核對身份時，發現馬男為泰國撕票案的男疑犯，目前案件已經移交內地警方處理。至於疑犯身世及與受害人關係，據內地傳媒指，疑犯護照雖顯示其出生地為安徽省，但警方則稱其籍貫為江西贛州，而且還有另一個國家的護照。至於2人關係，兗女的家人表示並不清楚，受害人生前亦從未曾提起。

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由於兗女生前於小紅書有帳號並有大量炫富照片，不少網民懷疑因此肇禍。從事主社交平台的照片可見，她生前生活非常富裕，更對泰國非常熱愛，與網民分享了不少遊泰照片。她於4月時更發文邀請網民同遊泰國，使費全包:

有沒有5.1一起去玩，所有費用全包，只要你能陪我去....想要什麼都買給你....

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