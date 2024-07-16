籌款上訴｜涉街頭網上籌款罪成罰款千元　社民連主席陳寶瑩上訴爭議是否公眾地方

社民連主席陳寶瑩聯同兩名義工於2021年7至8月間，在旺角東天橋擺街站要求「釋放政治犯」期間，於易拉架海報上展示網上平台Patreon的二維碼，被票控無牌籌款，經審訊後被裁定罪成，陳被罰款1,000元，今就（16日）定罪於高等法院提出上訴。陳一方質疑於只於易拉架上展示捐款二維碼，並沒有於公眾地方收取款項，爭議網上平台是否屬公眾地方。暫委法官認為有爭議之處，需時考慮，押後至8月27日判決。

上訴人陳寶瑩（現年 68歲），為社民連主席，被票沒有許可證而在公眾地方籌款，傳票控罪指，陳於 2021年7月24日，在旺角洗衣街行人天橋上近弼街，無合法權限或解釋而在公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動，且並非根據及按照社會福利署長或民政事務局長發出的許可證而進行該活動，違反《簡易程序治罪條例》第 4(17) 條。陳經審訊後被裁定罪成，罰1,000元。

代表律師指出，事發時上訴人於易拉架上展示PayMe及Patreon，只提供了籌款方式的資料呼籲捐款。代表律師強調，上訴人並沒有於公眾地方籌款，亦沒有於公眾地方收過任何款項，質疑網上平台是否屬公眾地方。暫委法官聽罷陳詞後，認為有值得爭議之處，由於需時考慮，押後至8月27日判決。

記者：林育慧