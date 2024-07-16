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中年好聲音丨龍婷被指與丘亞葵車廂激咀　TVB發聲明：兩人之間純屬友誼

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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TVB Music Group Limited發聲明指龍婷與丘亞葵之間只是純友誼。

【龍婷/丘亞葵/中年好聲音】憑參加《中年好聲音》而人氣急升的龍婷，雖然三甲不入，不過她深受網民愛戴，更簽約無綫成為歌手。今日（7月16日）有報道指龍婷與資深演唱會製作人﹑現年65歲的丘亞葵約會，更被拍到在車廂內激咀。

今日，龍婷被媒體詢問此事表示待跟公司溝通過後才統一回覆，在今日約下午4時45分，TVB Music Group Limited向傳媒發出聲明，澄清龍婷與丘亞葵有染，聲明如下：

關於龍婷女士近日的報導
尊敬的傳媒友好及合作夥伴，
感謝您對我們旗下藝人龍婷女士的關注與支持。針對近日的媒體報導，我們希望澄清，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。如有疑問，歡迎隨時聯繫我們。

TVB Music Group Limited

中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人

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丘亞葵解釋：係Hello Kiss

至於丘亞葵回覆媒體稱那些相片攝於兩個月前，當天相約龍婷傾談演唱會事宜，只是在公司樓下餐廳吃東西，並指拍他屁股只是角度問題。

他指，與龍婷完全沒激吻，只是朋友式的Hello Kiss，錫了一啖面頰而已，又指與太太結婚多年，亦已跟太太解釋清楚。問到會否與龍婷斷絕來往，他說：「都係同以前一樣啦，只限於工作上見，其他時間就唔見私下見面。」又為事件向太太及龍婷致歉。

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