升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur

▲ 羅瑋翔放棄打機自律學習，成功入林護中學。

【升中派位/中一放榜/中學派位/尖子透視/Band1中學/佛教林炳炎紀念學校/勵志故事/聖公會林護紀念中學】不要看輕自己，要相信潛能是可以大爆發！小六畢業生羅瑋翔唸初小時，成績中庸，英文科只徘徊在60分，其後得良師啟發「開竅」，自律放棄打遊戲機的時間，發奮急起直追，英文及數學科登上全級首三名，更成功獲傳統名校聖公會林護紀念中學取錄。他笑言讀書心得是「唔好太chur（拼博），適當時候要休息下」。

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就讀葵青區佛教林炳炎紀念學校的羅瑋翔，是家中的么子，父親經營電子批發生意，母親是家庭主婦，兩名比他年長11年及9年的姐姐，分別就讀香港中文大學營養學系和護理學系。他坦言，

初小時不太注重學業，平日做完功課就去玩，考試前更會跟家人去旅行，全級成績都在20名前後。

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英文科一直是瑋翔的弱項，小一至小三成績都是僅僅及格，「升上高小後，幸運地遇上英文科老師，她循循善誘糾正我的錯處，經常出練習題，不厭其煩的教導，讓我成績大躍進」。

老師的用心，讓他「開竅」，自願放棄打遊戲機的時間，平日放學後都立即回家溫習，周六及周日分別做中、英、數科練習三小時，最後升中呈分試理想，英文科更喜獲90分以上，各科成績全級排名升至前十位。

去年他遇到第二位伯樂、唸六年級的班主任練思宇，「瑋翔的邏輯推理很好，解難能力驚人，可以舉一反三想出問題的解決辦法」。因此，瑋翔獲推薦代表學校參加STEAM資訊科技比賽，並在高小組機械車競技賽奪得傑出表現獎，他希望，日後升讀大學修讀資訊科技相關的科目。

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瑋翔可謂文武雙全，在升中統一派位，獲派傳統英中名校聖公會林護紀念中學，他對此感到十分高興，並笑稱，

讀書唔好太chur（拼博），適當時候要休息下，才有機會考得佳績。

佛教林炳炎紀念學校校長許定國表示，該校已連續三年，有學生考入林護，實在可喜可賀。

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