公屋加租｜公屋聯會倡檢討公屋租金調整機制　加入反映居民負擔能力指標

▲ 公屋聯會倡檢討公屋租金調整機制。（彭大偉攝）

公屋租金每兩年檢討一次，按《房屋條例》訂明的公屋租金調整機制，租金增加時設10%封頂安排。新租金10月1日生效，一般租戶設3個月寬免期，除「富戶」外將延至明年元旦始正式實施。公屋聯會今（16日）表示歡迎寬免措施，期望未來租金檢討的機制能加入更多反映公屋居民負擔能力的因素；又建議檢討出租公屋和出售資助房屋的比例，助市民向上流動。

公屋租金機制自2007年實施以來將近17年，連同今年已歷8次檢討。公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣表示，機制較以往未有租金檢討的法律的基礎好，指以往加租是憑政府對於市場的感受，現時設公屋住戶收入調查，對租金的加減有基本理據，爭拗相對減少。不過，他認為，機制未能完全反映加租時，市民的生活情況。他舉例指，最低工資獲檢討，市民的收入增加，不等於錢更加「見洗」，質疑公屋是否能做到「藏富於民」的角色。梁文廣期望，未來租金檢討的機制能加入更多反映公屋居民負擔能力、實際購買力等的因素，如通脹或本地生產總值的指數變化等，貼近實況需要。

梁文廣又建議檢討出租公屋和出售資助房屋的比例，讓居民購買資助出售房屋，向上流動。政府去年公佈的《長遠房屋策略》，未來10年已覓得土地滿足興建30.8萬間公營房屋單位，甚至可達41萬間，超出目標。梁文廣表示，房委會的財政狀況依靠出售資助房屋維持，現時又足夠的房屋供應，可以調配部分出售，房委會一方面可以透過出售資助房屋增加收入，另一方面給予公屋居民機會向上流動，亦可騰出公屋予公屋輪候册上的市民上樓。

現時在出租公屋與出售單位的比例為7比3，公屋聯會建議未來，特別是在《長遠房屋策略》的後5年期，即2029/30至2033/34年，調高資助出售房屋的比例，與出租公屋比例定為5比5，資助出售房屋當中包括居屋及綠置居項目，滿足市民置業需求。

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