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暴動上訴｜涉政總外暴動判囚　5人上訴質疑判刑起點過重

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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2019年政總對開多次出現衝突，多名人士被控暴動。(資料圖片)

2019年9月29日金鐘政總外發生暴動，大批示威者被捕，其中12人被控參與暴動罪，當中包括1名註冊醫生承認控罪，其餘兩人受審後被裁定罪成，早前於區院被判囚48至63個月，其中5人今(16日)向高等法院提出上訴。上訴一方質疑同日發生多宗暴動案，並由不同法官處理，惟判刑起點大不同，質疑本案判刑起點相對過過，構成嚴重不公司。上訴庭要求雙方提供同日發生案件之案情及判刑理由書等資料，押後聆訊至8月27日續。

5名上訴人為馮嘉文(43歲)，為電腦技術員；歐陽志堅(46歲)，報稱廣告從業員；邱偉濤（28歲），報稱商人；學生林耀俊（27歲），及醫生謝達志（32歲）。他們同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。馮經審訊後定罪，，其餘4人均認罪，5人分別被判監63個月、48個月、50個月、48個月及51個月。

綜合上訴一方提出的上訴理據，其中一項指本案發生當日，就同日發生之事件基於行政理由而分拆成不同案件處理，不同法官以不同量刑起點判刑。上訴一方質疑，其餘相類案件以4年、4年半或4年9個月為判刑起點，本案則以5年4個月為判刑起點。上訴一方認為，不論從任何角度而言，案件嚴重程度相若，角色亦不太大分別，判刑起點相詳1年4個月，相距甚大，質疑構成不公，要求上訴庭作出糾正，令公眾對法庭判刑的一致性感到明確和有信心。

上訴庭基於上訴理據中，涉及多宗案件判刑起點不同，要求雙方向上訴庭提供有關案件之案情、控罪及判刑理由書參考，並將案件押後至11月27日，有待各方代表律師就此再作進一步陳詞。

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記者：林育慧

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