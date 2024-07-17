香港恒生大學 大學之選─引領「博雅+專業」教育

香港恒生大學是一所以博雅教育為主導的非牟利大學，以本科教育為主，配合優秀的師資、創新的跨學位課程、互動小班教學等，培育具創新思維、掌握新科技、懂跨學科知識的人才。

恒生大學設有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，提供逾20個學士及10多個碩士課程。課程大多為全港首創，配合大學獨特的「博雅+專業」教育模式，培養學生成為專業人才，推動社會發展。



課程多元創新 教研成果豐碩



大學研究實力成績斐然，自2014-15學年起，獲研究資助局撥款約1億6,243萬港元支持182個研究項目，十年來所獲得的累積資助總額和項目總數，是所有合資格的自資院校中最高。大學設有多個研究所及中心，涵蓋大數據智能、大中華研究、ESG、華人家族承傳等。

▲ 傳播學院提供香港首個結合商業、新聞、公關與企業傳訊專業元素的課程。

▲ 決策科學學院借助人工智能等最新技術，研發一站式電商銷售及倉存管理智能方案。

一學生一實習計劃 提升就業能力

為了讓學生擴闊視野，增強職場競爭力，恒生大學致力推行「一學生一實習」計劃，每年提供逾千個實習機會，分布逾350間機構，遍及本地、內地和海外，包括香港政府駐外經貿辦事處、國際品牌企業及跨國傳媒等。學生透過在市場營銷、傳媒、物流、銀行等範疇的職涯體驗，提升就業能力及對不同行業的認識。恒生大學畢業生的工作表現獲僱主嘉許稱讚，2023年畢業生就業及升學率接近九成。

▲ 恒生大學安排學生到本地及海外的大型機構實習，汲取實戰經驗，提升職場競爭力。

環球策略夥伴網絡 促進學術研究及文化交流

香港恒生大學加入了亞洲博雅大學聯盟，與其他亞洲院校共同推動博雅教育發展，又與海外及內地知名大學合作，提供雙學位課程、研究及公眾教育計劃，並推行「世界頂尖大學暑期課程項目」，當中包括牛津大學、哈佛大學、加州大學柏克萊分校和維也納大學等。恒生大學至今與超過100個國際教育機構簽訂合作協議，成為環球交流夥伴。大學亦會贊助學生參加國際會議，與不同國家或地區的代表討論不同社會議題，培養領袖特質。

恒生大學在大灣區設立香港恒生大學中心，提供管理人員培訓課程、跨境科研平台和學生實習機會，又與大灣區的人力資源市場服務中心簽署合作框架協議，共同推動兩地青年就業創業，鼓勵及支持他們融入大灣區發展。

▲ 恒生大學資助學生參與海外交流計劃，讓他們擴闊國際視野。

▲ 恒生大學贊助學生到曼谷參加「第十一屆大學生領袖研討會」。

本地及國際企業團體合作 全面增強學生素養

恒生大學非常重視與本地企業及團體的協作，與全球最大零售商之一的屈臣氏集團簽署全面的合作備忘錄，為恒生大學學生提供獎學金、實習、早期職涯計劃、應用研究項目等。大學又與全球最大的雲端服務商亞馬遜合作設立全港首個雲創學院，以提升學生的資訊及通訊科技素養，並為學生提供全面而實用的雲端計算、人工智能與數據分析等技能培訓。

繼成立ESG研究中心後，大學又獲資助成立「亞太東盟綠色政策中心」，推動聯合國可持續發展目標，讓恒生大學繼續成為地區內帶領商業倫理、持份者價值與綠色發展的高校之一。

▲ 恒生大學非常重視與本地企業及團體的協作，與全球最大零售商之一的屈臣氏集團簽署全面的合作備忘錄。

▲ 恒生大學與全球最大的雲端服務商亞馬遜合作首創「雲創學院」，利用其大量人工智能和大數據的教材和個案，讓學生裝備未來，迎接機遇。

住宿書院豐富學習生活 榮譽學院培育公共領袖

住宿生活是大學生活的重要一環，恒生大學四所住宿書院提供1,200個宿位，各有不同主題，包括多元文化、健康生活、社區參與和服務，以及可持續發展，將住宿生活與學習連結。住宿書院透過舉辦院際活動，例如聯合高桌晚宴和校委會主席碗院際比賽，建立團隊合作精神，並提升學生對大學與書院的歸屬感。

恒生大學榮譽學院旨在培養成績優異、潛質優厚且積極上進的學生成為服務領袖。書院提供連串聯繫社群活動、國際交流、領袖訓練等，又舉辦「海外沉浸計劃」，例如到新加坡與當地國立大學、初創企業家及行業領袖交流。

恒生大學將繼續以出色的教研和對社會與世界的貢獻，成為學生、教職員、僱主、合作伙伴和其他持份者的大學之選。

▲ 恒生大學透過獨特的住宿書院制度，連結學習與宿舍生活。圖為學生參加住宿書院「枕投大戰」。

▲ 榮譽學院學生到新加坡舉行「沉浸式計劃」，並參觀當地的創科園及初創企業。

商學院



融合創意科技 培育多元商業專才

恒生大學商學院不斷革新課程，注入創新教學和金融科技元素，培育學生成為具備前瞻視野的多元商業專才。學院設四個學系，提供10個學士學位課程，涵蓋金融分析、專業會計、企業管治與合規、市場學等多元課程。商學院獲國際商學院促進協會（AACSB）頒授國際認可資格，躋身全球頂尖6%商學院之列，為全港首間自資大學獲AACSB國際專業認證。

商學院與商界連繫緊密，務求讓學生畢業後能與業界無縫接軌。除了由世界級學者授課外，亦會邀請具豐富實戰經驗的業內翹楚設計課程及任教，如資深會計師、律師等，培養學生的對商業社會的觸覺和視野。商學院的金融交易實驗室設有彭博專業服務及金融交易系統，學生可透過使用彭博終端機獲得模擬金融交易的體驗，亦是本港第一間設有金融交易實驗室的自資院校。

恒生大學致力推行「一學生一實習」計劃，商學院與逾百間本地、大灣區和外國機構及企業合作，為學生提供充裕的實習機會，當中包括「四大會計師行」、大型銀行和顧問公司等。畢業生出路廣泛，包括從事銀行、金融、保險、會計、稅務等行業。

▲ 商學院設立金融交易實驗室，讓學生透過彭博終端機，模擬金融交易。

恒生大學商學院學士學位課程

● 企業管治與合規工商管理（榮譽）學士

● 經濟學工商管理（榮譽）學士

● 金融及銀行學工商管理（榮譽）學士

● 金融分析及金融科技工商管理（榮譽）學士

● 綜合工商管理（榮譽）學士

● 環球商業管理工商管理（榮譽）學士

● 人力資源管理工商管理（榮譽）學士

● 管理學工商管理（榮譽）學士

● 市場學工商管理（榮譽）學士

● 專業會計學工商管理（榮譽）學士



傳播學院



結合傳播、商業、藝術文化知識與技能 培養多元傳訊專才

恒生大學傳播學院致力為本地、大灣區及全球培養掌握先進傳播技術的文化藝術及商業傳播專才。傳播學院提供藝術及文化傳播（榮譽）文學士、新聞及傳播（榮譽）學士和融合媒體及傳播科技（榮譽）文學士課程。課程融合商業傳播、企業傳訊及公關、傳播科技、互動媒體、藝術文化欣賞等範疇，同時注入創新科技元素，例如透過虛擬實景（VR）技術教授學生採訪寫作，令學生們仿如親臨現場，有效提升學習效能；同時融入AI、元宇宙等科技元素，讓學生掌握最新市場脈搏，激發學習思維。

為加強實務教學和與行業接軌，傳播學院邀請業內人士授課，並為課程設計提供專業意見，加入緊貼市場的創新元素。學院又斥資千萬港元設立媲美業界的影視製作中心、多媒體培訓中心等，讓學生掌握實際職場運作。

傳播學院長期與北京清華大學、上海復旦大學、國立臺灣大學等院校合作進行交換生計劃，並定期舉辦國際研討會，加強國際學術交流。學院每年安排學生到本地、內地及海外的機構實習，包括電視台、報館、電子媒體、上市公司企業傳訊部門及公關公司等，讓學生汲取寶貴工作經驗。學生畢業後擁有豐富的就業機會，包括新聞工作、企業傳訊、市場營銷、藝術及文化相關的媒體製作等。

▲ 傳播學院投資過千萬港幣的先進設備，如電視錄影廠、電台廣播錄音室、多媒體訓練中心等。

恒生大學傳播學院學士學位課程

● 藝術及文化傳播（榮譽）文學士

● 融合媒體及傳播科技（榮譽）文學士

● 新聞及傳播（榮譽）學士



決策科學學院



融合數據科學、計算機應用、商業分析和供應鏈管理

成就決策分析科技專才

人工智能、數據分析、雲端管理等技術大行其道，恒生大學決策科學學院課程配合社會趨勢，融合數據科學、雲端計算、5G網絡、計算機應用、商業分析、供應鏈管理等領域，旨在培育掌握決策科學能力的新一代專才。

學院設三個學系，分別為計算機科學系、數學、統計及保險學系及供應鏈及資訊管理系，課程內容緊貼社會轉變，並邀請專家及業界翹楚授課。為提升教學效果，學院設有決策科學科技實驗室、應用統計實驗室、虛擬實境及大數據分析中心等，提供不同軟件及硬件設備，培養學生掌握創新知識及技能，以應對日新月異的市場發展。

學院一直鼓勵學生考取不同領域的專業資格，如雲端、資訊管理、數據分析、保險等，並設專業機構的考試資助，讓他們畢業時已具備相關的技能。

恒生大學決策科學學院開辦的五個學士學位課程均被納入指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP），應屆香港中學文憑試和持有往屆香港中學文憑考試成績的本地生，必須經大學聯招（JUPAS）報名入讀一年級，2024/25學年的資助金額最高為45,810港元。

▲ 決策科學學院提供虛擬實境（VR）設施輔助學習。

恒生大學決策科學學院學士學位課程#

供應鏈管理工商管理（榮譽）學士（JSSH01）

精算及保險（榮譽）理學士（JSSH02）

計算機應用（榮譽）理學士（JSSH03）

數據科學及商業智能學（榮譽）理學士（JSSH04）

管理科學與資訊管理（榮譽）學士」(JSSH05)



人文社會科學學院



融匯人文藝術科技 培育創意文化專才

數碼時代下科技日新月異，社會需要具語文能力、明辨思維及掌握新科技的人才。恒生大學人文社會科學學院致力培育學生的語文能力、明辨及創意思維，同時培養他們對新科技的應用，並建立全球視野。人文社會科學學院課程著重文化及人本價值、產業元素、科技創新及跨學科研究。例如亞洲研究課程，學生集中研究東亞與東南亞地區，並著重亞洲語言訓練及體驗式學習；哲學、政治與經濟學課程則訓練學生同時運用哲學、政治與經濟的觀點理解和分析公共問題，並提出解決方案，藉以建立更全面和靈活的視野。

人文社會科學學院課程重視擴闊學生的環球視野，如中文學士課程以正統、全面的專業學科培訓，同時強調國際視野和創意，力求與當代社會接軌；英文學士課程除了著重語言教學、環球視野、數位素養和科技融入等方面的培訓，近年亦加強文學與創意文化的培養。

人文社會科學學院重視培養學生對新科技的應用，剛落成的「創意人文館」設有展覽廊、李家誠創新實驗室、多媒體空間、演講廳等，配備尖端燈光和音響系統、動畫、電腦、圖像和視頻編輯製作設施，有助訓練學生創意思維。

▲ 人文社會科學學院學生有機會到不同國家及地區交流，擴闊學生的國際視野。

恒生大學人文社會科學學院學士學位課程

藝術設計（榮譽）文學士* (JSSH06)

中文（榮譽）文學士

文化及創意產業（榮譽）文學士

英國語文（榮譽）文學士

心理學（榮譽）文學士

亞洲研究（榮譽）社會科學學士

哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士

* 課程在2024/25學年被納入指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），必須經大學聯招（JUPAS）報名入讀一年級，最高資助額為79,770港元。



翻譯及外語學院



培育Smart Translator 善用AI科技 擴展就業出路廣

科技急速發展，ChatGPT等AI工具大行其道，因此，懂得善用各種翻譯科技及明辦思考的「Smart Translator」尤其重要。恒生大學翻譯及外語學院課程設計具前瞻性，以翻譯為主，商業研究為輔，並加入大數據和人工智能元素，緊貼市場需要，讓學生掌握最新科技。

翻譯及外語學院早在十多年前已開始教授電腦輔助翻譯，開創本地院校先河。學院亦提供遊戲本地化、社交媒體、旅遊、文化產業等翻譯科目，培育學生於不同情景的翻譯技巧，配合最先進的翻譯軟件，讓同學掌握新科技，將來更易於適應投入職場。

學院的商務翻譯中心提供不少實戰機會，學生可透過中心提供的筆譯及口譯工作，體驗實際的翻譯工作模式和心態，提升翻譯技巧。此外，學生需要模擬經營自家公司，提交翻譯範本和投標價參與競逐，藉此體驗商業世界的運作，了解不同翻譯工作所需的技能。他們既獲取工作經驗及收入，又能豐富工作履歷，為日後的事業發展打好基礎。

語言服務不受地域和文化限制，要為這項全球性工作做好準備，學院與業界緊密聯繫，推薦學生到不同企業及機構實習，亦積極安排學生到海外交流，擴闊視野。同學有機會到英國西敏寺大學、北京外國語大學等院校交流，最近亦與廣西外國語學院、廣東外語外貿大學等簽訂合作協議，推動學院在大灣區的合作發展。

▲ 恒生大學翻譯及外語學院提供媲美業界的先進教學設施。​

​​​​​​ 恒生大學翻譯及外語學院學士學位課程



商務翻譯（榮譽）學士

申請方法 : https://bit.ly/3Y4dP5i

中學文憑試考生於

7月17日至19日

親臨恒生大學校園報名 #

有機會參加即場考核及取錄

（#不適用於經聯招報讀的恒生大學學士課程，收生安排以恒生大學網頁最新公布為準）

(Instagram) hsuhk_official

(Facebook) The Hang Seng University of Hong Kong

(Email) ugadmission@hsu.edu.hk

(Location) 香港新界沙田小瀝源行善里

香港恒生大學是一間於香港註冊成立之擔保有限公司

（特約）