反黑英雄丨倪嘉雯被指「嫰版陳自瑤」　張馳豪為一場戲苦練鋼琴勁專業

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月15日）劇情內，倪嘉雯（Carmen）先後與兩位小鮮肉張馳豪（Aska）及胡㻗有對手戲。

眼睛總是帶著笑意的Carmen，令網民睇到無限心心眼，大讚她靚女及應獲得更多機會外，更有不少網民留言稱她為「嫰版Yoyo」，指Carmen無論樣子、笑容甚至聲線，都有初出道陳自瑤的影子。

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反黑英雄丨Aska不斷練習彈唱

至於昨晚在《反黑英雄》化身鋼琴王子的Aska，除憨直氣質、陽光笑容吸獲正評，彈琴時的型仔樣亦相當搶焦。

原來，雖然Aska熱愛音樂且曾參與不少歌曲創作，包括《青春本我》插曲《複雜》、《別難過》，及《美麗戰場》插曲《沒法等你》等，但原來他的琴技只是「彈唱」初哥Level，並未達至表演級數，為應付昨晚展現其角色魅力爆燈一面的彈奏場口，Aska按劇組吩咐不斷練習彈奏同一首歌。

反黑英雄丨文武雙全顏值高

而Aska的顏值，在內地網民好評：「顏值高，演技也好自然，真的可以（令人）入戲的感覺」、「自然又不油膩，重點一出場就被他的顏值外觀吸引」、「長得好帥！要是多一點戲份就更好啦～有點期待帥哥後面的發展。」

另翻查資料，劇中飾演PTU阿政成員的Aska，本身亦是一名運動達人，除大學曾修讀運動生理學學士學位，還完成體適能碩士課程，兼考取健身教練牌（健身、體適能），相當厲害；再加上懂得作曲填詞，絕對是文武雙全代表。

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