魚類過敏｜中大醫學院：吞拿魚、三文魚致敏程度低　過敏者可於醫生監察下試食

▲ 中大醫學院指，魚類過敏程度取決於小清蛋白水平。(曾耀輝攝)

不少兒童均有食物過敏，其中魚類是常見致敏原之一。中大醫學院兒科學系早前招募249名魚過敏兒童患者，當中發現4成魚過敏患者，對某部分魚類有耐受性。即使兒童驗出有魚類過敏，於醫生臨床判斷、以及監察下亦可嘗試食用，以攝取足夠營養。團隊亦發現，三文魚、吞拿魚以及鱈魚致敏度相對低，過敏兒童可先嘗試這類魚類產品。

魚類的過敏原8成是來自小清蛋白，中大兒科學系助理教授梁詩彥表示，過往不少患者，進行傳統的皮刺測試、以及抽血測試，則會「全戒」魚類，影響營養吸收。不過事實上，由於不同魚類的小清蛋白高度相似，即使患者對部分魚類沒有過敏，亦可因交叉反應性而出現假陽性，機會更可高達8成。

中大招募平均4歲的249名兒童，為兒童進行多項測試，發現4成對部分魚類有耐受性，當中3成患者服食三文魚，亦沒有淡水魚，不過食淡水魚則容易有過敏反應。中大認為，與不同魚類的小清蛋白濃度水平有關，當中淡水魚例如鰂魚、鯰魚以及鯇魚致敏度高，其次是石班和鯡魚、致敏機會最低為鱈魚、大比目魚、三文魚、以及吞拿魚。

中大藉研究結果，建立「魚類過敏階梯」，希望幫助兒童吸收營養。梁詩彥教路，三文魚、吞拿魚致敏機會低的魚類，魚肉偏向啡色、至於致敏度高的淡水魚，魚肉偏向白色、魚肉較為「實淨」，可以從中得以分辦。梁詩彥表示，即使兒童對魚類有過敏反應，亦可於醫生監察下「策略性」地食魚，當中會首先建議進食吞拿魚。

梁詩彥指，過敏兒童可以先進行傳統點刺及抽血測試，確定魚類過敏情況，第二步如有營養不良的情況，才到中大進行測試。當中中大可為過敏兒童測試至少8種魚類。兒科學系教授梁廷勳提醒，魚類的致敏原較高、可致過敏性休克，需要進行進行過敏科評估後，醫生有把握、並於監察、甚至備用藥物下，才嘗試低過敏度的魚類。

目前亦正研究更精準分析魚類的過敏度，例如過敏程度中等的石班魚，可以進食的份量等。

皮刺測試、以及抽血測試 已足夠7-8成的過敏兒童作診斷

團隊表示，口服激發測試目前測試過敏反應最準確，為「金標準」，適合病歷、以及測試結果不吻合的患者，或者已因沒有攝取魚類而營養不良。由於需撇除患者心理因素的影響，因此需要分兩天時間進行雙盲測試。

梁廷勳表示，過往傳統的皮刺測試、以及抽血測試，已足夠7-8成的過敏兒童作診斷。團隊表示，傳統測試有機會出現假陽性，主要是因為供應測試平台的藥廠，主要來自外國。由於部分魚類例如鯇魚只於華人社會中食用，因此沒有針對的測試劑，未來希望收集更多數據，引入新測試劑。而過敏兒童有需要，可先進行其他魚類的測試。

記者：陳展棋