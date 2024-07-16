DSE放榜2024｜盤點藝人DSE成績最高分呢位前港姐　有女星憑學校推薦直入大學

▲ 盤點城中藝人DSE分數成績，有女星憑學校推薦直接入大學。

【DSE放榜/中學文憑試/DSE2024/7月17日放榜/藝人DSE分數】7月17日是香港中學文憑試（DSE）放榜大日子，心情難免忐忑不安，成績不管好與壞，人生也可以活得很精彩。畢竟公開試只是人生中轉站，能夠持之以恆付出努力，勇敢追夢，才有機會成為人生贏家。看看以下藝人公開試分數，有圈中出名的學霸，亦有不過不失的成績單，考得未如理想不等於冇書讀，升學途徑同樣一籮籮。

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藝人DSE分數｜鄧卓殷 協恩中學 33分

2018年香港小姐亞軍鄧卓殷，自小便是學霸，中學就讀傳統名校協恩中學，於2013年度DSE考獲4科「5**」的佳績，最佳5科高達33分，成績優異。2017年以一級榮譽成績畢業於香港大學建築系，其後參加《2017年度亞洲建設大獎評選》，並在學生界別建築組中贏得優異獎，非常厲害。

藝人DSE分數｜沈殷怡 聖保羅男女中學 最少28分

學霸級女神沈殷怡，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。沈殷怡先後入讀聖士提反女子中學附屬小學及聖保羅男女中學，雖然她沒有公開DSE最佳5科的成績，但就有透露考獲4科5**佳績，即至少28分，獲全額獎學金後就讀上海復旦大學法律系，畢業後回香港入讀香港中文大學法學碩士。

藝人DSE分數｜馮盈盈 寶血會上智英文書院 28分

中學就讀石硤尾寶血會上智英文書院的馮盈盈，是首屆DSE考生，當年取得28分優異成績。2016年在香港大學食物及營養學系榮譽畢業，同年參選香港小姐獲冠軍。去年年初重返校園進修碩士課程，近日宣布食品市場營銷及管理學碩士畢業，並考獲一級榮譽優等成績，可謂美貌與智慧並重。

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藝人DSE分數｜何依婷 佛教孔仙洲紀念中學 27分

2017年香港小姐亞軍何依婷出身於基層家庭，曾就讀浸信會天虹小學和佛教孔仙洲紀念中學。她與馮盈盈同屬首屆DSE考生，考獲最佳5科27分的成績，她就讀中學時曾多次在中文、經濟、歷史科測驗及考試中取得「學科成績優異獎」。2012年何依婷考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科表現優異，成績平均積點超過3.5分。何依婷又曾獲獎學金資助，遠赴美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。

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藝人DSE分數｜陳曉華 真光女書院 27分

2018年香港小姐冠軍陳曉華，中學就讀Band 1名校真光女書院，DSE考獲最佳5科27分的成績。2013年入讀香港中文大學聯合書院護理系，成績依然優異，並曾在2016至2017年的第一學期獲頒發「鄭棟材獎學金」。

藝人DSE分數｜呂爵安Edan@MIRROR 可風中學 25分

Edan畢業於慈幼葉漢千禧小學及Band 1英文中學可風中學（嗇色園主辦），自小已有藝術天份，鋼琴及小提琴兩種樂器皆考獲8級，更是跆拳道黑帶，可謂文武雙全。Edan曾表示自己連續3個月每天在自修室溫習，2015年憑香港中學文憑考試獲得最佳5科25分，當中中文科5級，數學科4級和通識科5*級，並入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統），但他表示如能重新選科，會選擇社工。

至於Edan的妹妹呂蕙如（小如豬）更是青出於藍，於DSE取得最佳5科33分，6科最高39分，現修讀港大牙醫學士課程，與哥哥Edan一樣就讀香港大學。

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藝人DSE分數｜王家晴@COLLAR 香港神託會培基書院 24分

王家晴畢業於沙田浸信會沙田圍呂明才小學，以及直資Band 1英中香港神託會培基書院。中學時期Candy曾經是女子籃球隊、田徑隊及排球隊成員，是一名運動健將。Candy在DSE成績考獲24分，其中數學和經濟科5*，其餘科目為4，於2020年入讀香港城巿大學心理學系。

藝人DSE分數｜盧瀚霆Anson Lo@MIRROR 保良局羅傑承（一九八三）中學 23分

盧瀚霆（教主）曾讀荃灣天主教石鐘山紀念小學，他少年時曾學習鋼琴，但因學業壓力大，學到鋼琴6級時停止。教主中學就讀Band 1英中保良局羅傑承（一九八三）中學，是青衣唯一一間英文中學。DSE考獲最佳5科23分的成績，其中在中文奪得5*級、英文5級，其餘科目為4級，升讀香港城市大學工商管理學（商業分析）。大學期間，教主找到跳舞的興趣，同時獲得不少跳舞演出機會，在畢業前一年，他毅然放棄學位，成為職業舞蹈員及舞蹈老師，最終被花姐賞識及邀請參加《全民造星》後加入MIRROR。

藝人DSE分數｜蘇雅琳@COLLAR 藍田聖保祿中學 21分

蘇雅琳（Ivy So）畢業於油塘聖公會油塘基顯小學、觀塘區天主教女子名校藍田聖保祿中學，她曾分享中學選修中史、中國文學及生物，亦於2019年文憑試考獲21分，其中中文科5級（卷一閱讀5**）、生物科則取得3。Ivy So升讀理工大學香港專上學院（HKCC）健康學副學士後，轉入香港中文大學護理系Year 3，但因參加《全民造星IV》而決定退學。

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藝人DSE分數｜陳苡臻Jessica@試當真 真光女書院 20分

試當真成員、游學修女友Jessica，中學時就讀真光女書院，DSE最佳5科超過20分，2018年於香港城市大學工商管理學士畢業，主修金融，畢業後2年曾於公共關係行業全職工作，2020年辭工後投入幕前演出，後憑著YouTube頻道《試當真》演出而被網民留意。

藝人DSE分數｜英皇藝人黃明德 賽馬會體藝中學 20分

英皇藝人黃明德就讀賽馬會體藝中學，DSE考獲最佳5科18分的成績，總共科目考得20分。黃明德曾向傳媒透露：「本身諗住大專駁上去大學學位，但係今次已經係超出預期，可以報到好多大學學位課程！最驚喜中文攞到4分，本身冇諗住報JUPAS（大學聯招），諗住讀asso（副學士）再轉去大學讀歷史系。」

DSE放榜2024 ｜其他升學途徑

陳卓賢Ian@MIRROR

Ian先後於石硤尾聖方濟愛德小學和長沙灣長沙灣天主教英文中學畢業，Ian就讀中學期間，先後成為排球、田徑及籃球校隊隊員之一，雖然他沒有對外公開DSE成績，但Ian其後畢業於香港城市大學公共政策與政治系學士，是一個相當大競爭的學系，而學系DSE六科成績至少要30分以上，門檻稱得上十分之高。

炎明熹

聖安當女書院畢業、2023年DSE考生炎明熹，去年在放榜前的6月底，炎明熹已獲香港理工大學取錄，當年Gigi在社交平台公布，稱自己透過《學校推薦直接取錄計劃》成功獲得大學取錄，並會修讀Scheme in Fashion（時裝設計），是她自己心儀的科目。她又表示︰「我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！感謝母校的鼎力幫助！」

邱傲然Tiger@MIRROR

Tiger曾就讀培基小學，以及2間沙田區直資中學，包括林大輝中學、培僑書院。中學畢業後，Tiger入讀了香港浸會大學高級文憑課程，求學期間參加不少武術及舞蹈比賽。2018年Tiger參加《Good Night Show 全民造星》晉身30強後止步。同年以12人男子組合MIRROR身分出道。

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