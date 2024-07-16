  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE放榜2024｜盤點藝人DSE成績最高分呢位前港姐　有女星憑學校推薦直入大學

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

盤點城中藝人DSE分數成績，有女星憑學校推薦直接入大學。

【DSE放榜/中學文憑試/DSE2024/7月17日放榜/藝人DSE分數】7月17日是香港中學文憑試（DSE）放榜大日子，心情難免忐忑不安，成績不管好與壞，人生也可以活得很精彩。畢竟公開試只是人生中轉站，能夠持之以恆付出努力，勇敢追夢，才有機會成為人生贏家。看看以下藝人公開試分數，有圈中出名的學霸，亦有不過不失的成績單，考得未如理想不等於冇書讀，升學途徑同樣一籮籮。

最新影片︰

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

藝人DSE分數｜鄧卓殷 協恩中學 33分

2018年香港小姐亞軍鄧卓殷，自小便是學霸，中學就讀傳統名校協恩中學，於2013年度DSE考獲4科「5**」的佳績，最佳5科高達33分，成績優異。2017年以一級榮譽成績畢業於香港大學建築系，其後參加《2017年度亞洲建設大獎評選》，並在學生界別建築組中贏得優異獎，非常厲害。

藝人DSE分數｜沈殷怡 聖保羅男女中學 最少28分

學霸級女神沈殷怡，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。沈殷怡先後入讀聖士提反女子中學附屬小學及聖保羅男女中學，雖然她沒有公開DSE最佳5科的成績，但就有透露考獲4科5**佳績，即至少28分，獲全額獎學金後就讀上海復旦大學法律系，畢業後回香港入讀香港中文大學法學碩士。

藝人DSE分數｜馮盈盈 寶血會上智英文書院 28分

中學就讀石硤尾寶血會上智英文書院的馮盈盈，是首屆DSE考生，當年取得28分優異成績。2016年在香港大學食物及營養學系榮譽畢業，同年參選香港小姐獲冠軍。去年年初重返校園進修碩士課程，近日宣布食品市場營銷及管理學碩士畢業，並考獲一級榮譽優等成績，可謂美貌與智慧並重。

點擊圖片放大
+8
+7

藝人DSE分數｜何依婷 佛教孔仙洲紀念中學 27分

2017年香港小姐亞軍何依婷出身於基層家庭，曾就讀浸信會天虹小學和佛教孔仙洲紀念中學。她與馮盈盈同屬首屆DSE考生，考獲最佳5科27分的成績，她就讀中學時曾多次在中文、經濟、歷史科測驗及考試中取得「學科成績優異獎」。2012年何依婷考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科表現優異，成績平均積點超過3.5分。何依婷又曾獲獎學金資助，遠赴美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。

DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist　一文看清13樣必備物品

藝人DSE分數｜陳曉華 真光女書院 27分

2018年香港小姐冠軍陳曉華，中學就讀Band 1名校真光女書院，DSE考獲最佳5科27分的成績。2013年入讀香港中文大學聯合書院護理系，成績依然優異，並曾在2016至2017年的第一學期獲頒發「鄭棟材獎學金」。

藝人DSE分數｜呂爵安Edan@MIRROR 可風中學 25分

Edan畢業於慈幼葉漢千禧小學及Band 1英文中學可風中學（嗇色園主辦），自小已有藝術天份，鋼琴及小提琴兩種樂器皆考獲8級，更是跆拳道黑帶，可謂文武雙全。Edan曾表示自己連續3個月每天在自修室溫習，2015年憑香港中學文憑考試獲得最佳5科25分，當中中文科5級，數學科4級和通識科5*級，並入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統），但他表示如能重新選科，會選擇社工。

至於Edan的妹妹呂蕙如（小如豬）更是青出於藍，於DSE取得最佳5科33分，6科最高39分，現修讀港大牙醫學士課程，與哥哥Edan一樣就讀香港大學。

點擊圖片放大
+6
+5

藝人DSE分數｜王家晴@COLLAR 香港神託會培基書院 24分

王家晴畢業於沙田浸信會沙田圍呂明才小學，以及直資Band 1英中香港神託會培基書院。中學時期Candy曾經是女子籃球隊、田徑隊及排球隊成員，是一名運動健將。Candy在DSE成績考獲24分，其中數學和經濟科5*，其餘科目為4，於2020年入讀香港城巿大學心理學系。

藝人DSE分數｜盧瀚霆Anson Lo@MIRROR 保良局羅傑承（一九八三）中學 23分

盧瀚霆（教主）曾讀荃灣天主教石鐘山紀念小學，他少年時曾學習鋼琴，但因學業壓力大，學到鋼琴6級時停止。教主中學就讀Band 1英中保良局羅傑承（一九八三）中學，是青衣唯一一間英文中學。DSE考獲最佳5科23分的成績，其中在中文奪得5*級、英文5級，其餘科目為4級，升讀香港城市大學工商管理學（商業分析）。大學期間，教主找到跳舞的興趣，同時獲得不少跳舞演出機會，在畢業前一年，他毅然放棄學位，成為職業舞蹈員及舞蹈老師，最終被花姐賞識及邀請參加《全民造星》後加入MIRROR。

藝人DSE分數｜蘇雅琳@COLLAR 藍田聖保祿中學 21分

蘇雅琳（Ivy So）畢業於油塘聖公會油塘基顯小學、觀塘區天主教女子名校藍田聖保祿中學，她曾分享中學選修中史、中國文學及生物，亦於2019年文憑試考獲21分，其中中文科5級（卷一閱讀5**）、生物科則取得3。Ivy So升讀理工大學香港專上學院（HKCC）健康學副學士後，轉入香港中文大學護理系Year 3，但因參加《全民造星IV》而決定退學。

DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績　一文看清惡劣天氣及颱風安排

點擊圖片放大
+2

藝人DSE分數｜陳苡臻Jessica@試當真  真光女書院 20分

試當真成員、游學修女友Jessica，中學時就讀真光女書院，DSE最佳5科超過20分，2018年於香港城市大學工商管理學士畢業，主修金融，畢業後2年曾於公共關係行業全職工作，2020年辭工後投入幕前演出，後憑著YouTube頻道《試當真》演出而被網民留意。

藝人DSE分數｜英皇藝人黃明德 賽馬會體藝中學 20分

英皇藝人黃明德就讀賽馬會體藝中學，DSE考獲最佳5科18分的成績，總共科目考得20分。黃明德曾向傳媒透露：「本身諗住大專駁上去大學學位，但係今次已經係超出預期，可以報到好多大學學位課程！最驚喜中文攞到4分，本身冇諗住報JUPAS（大學聯招），諗住讀asso（副學士）再轉去大學讀歷史系。」

DSE放榜2024 ｜其他升學途徑

陳卓賢Ian@MIRROR

Ian先後於石硤尾聖方濟愛德小學和長沙灣長沙灣天主教英文中學畢業，Ian就讀中學期間，先後成為排球、田徑及籃球校隊隊員之一，雖然他沒有對外公開DSE成績，但Ian其後畢業於香港城市大學公共政策與政治系學士，是一個相當大競爭的學系，而學系DSE六科成績至少要30分以上，門檻稱得上十分之高。

炎明熹

聖安當女書院畢業、2023年DSE考生炎明熹，去年在放榜前的6月底，炎明熹已獲香港理工大學取錄，當年Gigi在社交平台公布，稱自己透過《學校推薦直接取錄計劃》成功獲得大學取錄，並會修讀Scheme in Fashion（時裝設計），是她自己心儀的科目。她又表示︰「我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！感謝母校的鼎力幫助！」

邱傲然Tiger@MIRROR

Tiger曾就讀培基小學，以及2間沙田區直資中學，包括林大輝中學、培僑書院。中學畢業後，Tiger入讀了香港浸會大學高級文憑課程，求學期間參加不少武術及舞蹈比賽。2018年Tiger參加《Good Night Show 全民造星》晉身30強後止步。同年以12人男子組合MIRROR身分出道。

點擊圖片放大
+5
+4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績　一文看清惡劣天氣及颱風安排
17:48 2024/07/12
DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績　一文看清惡劣天氣及颱風安排
DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist　一文看清13樣必備物品
今日 13:32
DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist　一文看清13樣必備物品
DSE放榜2024｜DSE放榜壓力大父母父母忌過度關心　專家6招溝通方式+安慰例句
今日 12:42
DSE放榜2024｜DSE放榜壓力大父母父母忌過度關心　專家6招溝通方式+安慰例句

你可能感興趣

DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績　一文看清惡劣天氣及颱風安排
17:48 2024/07/12
DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績　一文看清惡劣天氣及颱風安排
DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist　一文看清13樣必備物品
今日 13:32
DSE放榜2024｜DSE放榜叩門最齊全Checklist　一文看清13樣必備物品
DSE放榜2024｜DSE放榜壓力大父母父母忌過度關心　專家6招溝通方式+安慰例句
今日 12:42
DSE放榜2024｜DSE放榜壓力大父母父母忌過度關心　專家6招溝通方式+安慰例句
DSE 大學聯招 學士 大學 專上學院 教育局

最高瀏覽

學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】